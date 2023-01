Jorge Salinas engaña a Elizabeth Álvarez, señalan y muestran fotos como evidencia

El actor Jorge Salinas estaría engañando a su esposa Elizabeth Álvarez, así lo reveló una conocida revista de espectáculos, quien además de tener una entrevista con una presunta persona cercana al histrión, también mostró unas fotos como evidencia. Esta información podría poner en riesgo los 11 años de matrimonio que tiene con la celebridad, quien es madre de sus dos hijos menores, ya que aseguran tiene más de un año saliendo con una mujer a la que visitó recientemente.

La revista Tv Notas publicó este martes 17 de enero unas fotografías comprometedoras en las que supuestamente el actor, de 54 años, se encuentra con una mujer y después de una breve charla, le plantó un beso en la boca. Según la fuente antes mencionada, la presunta "tercera en discordia", sería su nutrióloga de nombre Anna Paula, a la que conoció en noviembre de 2021 y que tiene 30 años, es decir 24 años menos que él. Además, acompañó las imágenes con una entrevista con un miembro de la producción de la telenovela "Perdona nuestros pecados", quien habló sobre el tema.

Jorge Salinas supuestamente engaña a Elizabeth Álvarez

De acuerdo a la persona cercana al histrión, informó que a pesar de que Salinas se refiere a su esposa Elizabeth Álvarez como "la mujer de su vida", el protagonista de telenovelas es muy coqueto y actualmente está teniendo una relación con una chica, a la que conoció después de que tuviera algunos problemas de salud. La fuente afirmó que la nutrióloga es consciente de que el galán está casado y tiene familia, sin embargo, ha continuado con su romance por alrededor de un año.

Jorge Salinas supuestamente se besa con otra mujer Foto: Tv Notas

"De repente ella lo visita entre grabaciones y él se deja querer; de inicio no pensábamos que hubiese algo entre ellos, pero tristemente ya es un secreto a voces en Televisa, pues varios ya los han visto muy cerquita y hasta besándose; y hay quienes dicen que los han visto yéndose juntos", declaró el miembro de la producción, quien también afirmó que la actriz, de 45 años, ya comenzó a sospechar de las acciones de su esposo, por lo que constantemente va al foro.

“Ella no es celosa, porque sabe cómo es él y que muchas mujeres se le acercan; pero en los últimos meses sí han discutido, porque Jorge aprovecha ahora que está grabando novela para desaparecerse más tiempo de casa, diciéndole que las grabaciones se alargaron (...) Sabemos que Jorge está llevando una doble vida desde hace casi un año; y al parecer Elizabeth ya comenzó a sospechar, pues de repente llega a visitarlo a las grabaciones", declaró el informante, quien dijo que la actriz es una persona inteligente, pero no sabe cómo actuará ahora que se dieron a conocer las fotos.

La fuente afirmó que al parecer Álvarez no le ha conocido a ninguna otra mujer hasta el momento, por lo que desde hace varios años viven felices y en familia. "No te podría asegurar si con ella Jorge sentó cabeza, pero lo cierto es que tiene a una gran mujer al lado, que le ha aportado muchas cosas buenas y le ha ayudado a dejar algunos excesos que él ha tenido a lo largo de su vida", recordó la fuente quien dijo que no sabe cómo va a explicar estas imágenes a su familia.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen dos hijos IG @cuquitaoficial_

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se conocieron durante las grabaciones de "Fuego en la sangre", y comenzaron un romance. En 2011 llegaron al altar y en 2015 se convirtieron en padres de los mellizos, León y Máxima, a los cuales se ha dedicado la actriz dejando de lado su carrera en el medio artístico. La artista no sólo ha dedicado la mayoría de su vida a apoyar a su esposo en forma profesional, también en el plano personal, debido a que logró que el histrión entablara conversación y reconociera a su hija con Andrea Noli, Valentina.

