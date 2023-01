“Lo hizo por amor”: justifica Sergio Mayer a Luis de Llano en el caso de Sasha Sokol

Sergio Mayer se convirtió una vez más en blanco de controversia al hablar sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano con quien, aseguró, mantiene comunicación y le habría aconsejado admitir que se equivocó y que todo lo que hizo fue “por amor”, aunque indicó que eso podría nunca suceder debido a que el productor estaría convencido de que no cometió ningún error.

En entrevista para “Siéntese quien pueda”, el ex Garibaldi habló sobre la denuncia por abuso que que interpuso la cantante contra Luis de Llano, esto luego de que éste hablara con Yordi Rosado para su programa de YouTube sobre la relación sentimental que tuvo con Sokol cuando era menor de edad y él tenía 39 años.

Luis de Llano asegura no arrepentirse de nada. Foto: Cuartoscuro

“Yo le tengo mucho cariño y respeto a Luis de Llano como productor, evidentemente. Sin embargo, una de las características que yo he manejado como político ha sido defender las menores que han sido violentadas y abusadas (…) Hablé con Luis en algún momento y le dije que simplemente lo que Sasha está buscando es un reconocimiento de que hubo un error y que Luis tenía que reconocer, y le dije: ‘No puedes defender lo indefendible, tienes que reconocer que en ese momento hubo un error’. Hay que entender que Luis lo hizo por amor”, dijo el ex diputado.

De acuerdo con Sergio Mayer, los abogados de Luis de Llano le habrían recomendado no reconocer que cometió una equivocación y pidió comprensión para el productor: “Hay que entender que Luis, gracias a su estatus, tenía lo que quería; pero Luis se enamoró y él lo ha reconocido. Simplemente debe decir ‘Me equivoqué, pero lo hice por amor’. Y hay que entender que no nada más con Luis, sino muchos productores se manejaban así”.

Finalmente, Mayer externó su apoyo a Sasha Sokol ante el proceso legal que enfrenta con Luis de Llano y aseguró que estará del lado de la justicia: “Definitivamente mi respeto y admiración para Sasha y todo mi apoyo como mujer por lo que ha dicho y como lo ha expresado”.

"Nunca me he arrepentido de nada"

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el productor fue cuestionado sobre la denuncia en su contra y aseguró que ya fue notificado; además, dijo sentirse tranquilo gracias al apoyo que ha recibido de su familia y aseguró que no está arrepentido de nada.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, de mi trayectoria y de mi carrera. No tengo ningún mensaje, el que nada debe, nada teme. ¿Delitos? En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada (...) De demandar yo sería incapaz, aunque me difamen, yo soy una persona recta. Para defenderme llegará el momento, las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer”, detalló.

Aclaró que nunca pidió que la entrevista con Yordi Rosado fuera eliminada, pues considera que pueda quedar como un ejemplo de “impunidad y normalización de un delito”, lo que es importante que las nuevas generaciones identifiquen para que no se repita lo ocurrido.

SIGUE LEYENDO:

FOTO | Uñas pintadas y aretes: Sergio Mayer causa polémica por su nuevo look

Luis de Llano asegura que no se arrepiente y Sasha reacciona: "¿Qué se puede esperar de alguien que encama a una niña?

Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sokol por entrevista a Luis de Llano: "Perdón por mi falta de sensibilidad"