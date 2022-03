Sasha Sokol rompe el silencio tras denunciar abuso de Luis de Llano: "Lo que hice fue contar la verdad"

Tras las acusaciones hacia el productor Luis de Llano, Sasha Sokol se mantuvo en silencio durante un tiempo en torno a la polémica suscitada. No obstante, recientemente la cantante mexicana se sinceró ante los medios.

Las cámaras del programa Ventaneando capturaron a la artista junto a su pareja Alejandro Soberón en camino a su viaje a Nueva York, por lo que el equipo aprovechó la oportunidad para cuestionar a la extimbiriche sobre los señalamientos de hace tres semanas.

Cuando abordó los comentarios que la hermana de Luis externó sobre la vigente depresión del productor gracias a la cancelación de diferentes proyectos laborales por la controversia reciente, Sasha comentó:

“No voy a hacer comentarios, muchas gracias, lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”.