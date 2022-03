“Ha generado mucho dolor”: Benny habla sobre denuncia de Sasha contra Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol fue una de las integrantes originales de Timbiriche, la banda infantil que se creó en 1982 junto a Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening y Benny Ibarra.

No obstante, luego de que Sokol decidiera alzar la voz, hace unos días, para denunciar el abuso que el productor Luis de Llano cometió en su contra cuando era menor de edad, Benny Ibarra se pronunció al respecto.

Cabe recordar que en su infancia, mientras ambos cantantes formaron parte del grupo Timbiriche, mantuvieron una relación que a través de los años se convirtió en una fuerte amistad, a tal grado que actualmente se consideran “hermanos”.

Por otro lado, Luis de Llano es tío de Ibarra, pues resulta ser hermano de su mamá, la productora Julissa.

“Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente, la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana”, destacó el cantautor en una entrevista para el programa de televisión Hoy.

“Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me cuesta trabajo porque si fuera realmente una discusión… El 90% de las personas que están allá afuera, lo terminan utilizando como bala de cañón y es algo para lo que yo, personalmente, no me puedo prestar”, agregó el ex Timbiriche.

Asimismo, señaló que ya comunicó su sentir, de manera privada, tanto a de Llano como a Sokol.

“Obviamente es difícil juzgar ¿no?, sobre todo en esta época en la que todos somos tremendos justicieros a través de las redes sociales”, dijo.

Cabe recordar que junto con otros creativos, Luis de Llano fue uno de los principales responsables de lanzar al grupo Timbiriche a principios de la década de los 80.

SIGUE LEYENDO

¿Sasha narró su historia con Luis de Llano en el VIDEO de 'Rueda mi Mente'? Fans notan coincidencias

5 FOTOS que prueban que Sasha Sokol era la integrante de Timbiriche con más clase y elegancia