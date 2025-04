¿Te pueden llevar al CORRALÓN por usar portaplacas en CDMX?, esto dice el Reglamento de Tránsito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sigue revisando que los automovilistas cumplan con lo establecido en el Reglamento de Tránsito y no oculten sus matriculas con el uso de portaplacas. Fue hace unas semanas cuando se dio a conocer que quienes utilicen accesorios que dificulten la visibilidad de las placas serán acreedoras a una sanción económica, pero la medida sigue causando dudas, pues los conductores se pregunta si, aunado a la multa, sus vehículos pueden ser llevados al corralón por incumplir con la ley.

Las autoridades han recordado que los portaplacas que sí pueden ser utilizados son los delgados, aquellos que no impidan la visibilidad de los dígitos, ni de la entidad federativa que las emitió. En estos casos, los automovilistas podrán seguir circulando con sus accesorios sin ser acreedores a una sanción económica. Por su parte, las personas que utilicen adornos para ocultar sus placas sí recibirán una sanción.

Autoridades de la SSC han comentado que quiénes sí serán sancionados son los automovilistas que usen portaplacas gruesos, reflejantes, de agencia, o que tengan modificaciones que imposibiliten la visualización de los dígitos, de la entidad federativa que las emitió y el código QR correspondiente. Las personas que infrinjan esta norma será acreedoras a una multa de hasta 4 mil pesos.

¿Pueden llevar tu auto al corralón por usar portaplacas?

Los portaplacas no son motivo para que un auto sea llevado al corralón. Foto: cuartoscuro.

Según lo estipulado en el artículo 45 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los automovilistas deben portar las placas en los lugares correspondientes, estipulados por el fabricante. Y además, la matricula deberá cumplir con estas características:

Tienen que estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehículo. Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro, así como luces de neón alrededor. Deben coincidir; con la calcomanía permanente de circulación, con la tarjeta de circulación y con los registros del control vehicular. Tener la dimensión y características que especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva. En el caso de motocicletas, la placa deberá estar colocada en un lugar visible, con la lectura en dirección hacia la parte trasera del vehículo.

El mismo documento estipula que las personas que incumplan con las normas serán acreedoras en a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, desde los 2 mil pesos hasta los casi 4 mil. Cabe mencionar que el Reglamento de Tránsito especifica que quienes no cumplan con estos lineamientos únicamente serán acreedores a una sanción económica, pero sus vehículos no serán remitidos al corralón.

¿En qué casos los autos si serán llevados al corralón?

Las autoridades han estado realizando operativos. Foto: cuartoscuro.

No obstante, existe un motivo particular por el cual los automovilistas sí podrían ser llevados al corralón. El Reglamento de Tránsito explica que en casos donde las placas no coincidan con la calcomanía permanente de circulación, la tarjeta de circulación y con los registros del control vehicular, los dueños del vehículo no solo serán sancionados económicamente, sino que sus autos también serán llevados a un depósito vehicular.

"Las placas de circulación retenidas por no coincidir con el vehículo en circulación le serán devueltas a la persona que acredite su legítima propiedad en las oficinas de Seguridad Ciudadana; mientras que el vehículo será remitido al depósito vehicular", se lee en el Reglamento de Tránsito de la CDMX. Con el objetivo de evitar estas sanciones, las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de verificar siempre sus placas y corroborar que no estén incurriendo en una sanción.