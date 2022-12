Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sokol por entrevista a Luis de Llano: "Perdón por mi falta de sensibilidad"

Yordi Rosado rompió el silencio y por fin pidió disculpas a Sasha Sokol, tras hacer la entrevista a Luis de Llano, con quien la ex Timbiriche tuvo una relación cuando ella era adolescente mientras él ya rodeaba los 40 años. Por medio de un video en su canal de YouTube, el conductor indicó que le faltó sensibilidad y se disculpó con la artista, quien hace algunos días lo señaló por no tener empatía con ella y con las demás víctimas que han sufrido situaciones similares a la de ella.

Después de que el ex productor de "Otro Rollo" estuviera envuelto en la polémica, la noche de este jueves hizo un en vivo en su cuenta de YouTube, en el que explicó que en un principio decidió no seguir hablando del tema, para así no afectar a terceros, así como el "proceso legal" que mantiene la cantante contra De Llano a quien acusó de daño moral, sin embargo tras el revuelo de días recientes, tuvo un momento de reflexión, por lo que ahora da su posicionamiento al respecto.

Explicó que si bien llegó a pensar en bajar el video, lo mantendrá en su canal ya que “siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo”. Asimismo, indicó que esta entrevista hizo que se abriera el caso y logró que se esté hablando del tema, haciendo que se dejen de normalizar algunos comportamientos y que las personas se atrevan a alzar la voz.

Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sokol

“Mi propósito ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi objetivo. Como ser humano con todos estos acontecimiento la verdad me cayeron muchos ‘veintes’. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender”, comentó el productor.

El conductor de "Miembros al aire" aseguró que es consiente de que ahora es tiempo de que se deje de normalizar la violencia de género: “Hoy más que nunca se debe acabar con el silencio, con la indiferencia y la normalización. La falta de conocimiento que existe ante temas de violencia de género no puede seguir sucediendo y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo momento".

Después de la explicación, Yordi Rosado pidió disculpas a Sasha Sokol, por causarle un daño al hacerle la entrevista a Luis de Llano, quien durante la conversación dijo que se "enamoró" de ella a pesar de era una menor de edad, sin embargo, esto ocasionó que la cantante y actriz, de 52 años, admitiera después de varios décadas, que fue un abuso de poder su supuesto romance con el productor de Televisa, con el que estuvo cuando ella tenía 14 años y él 39.

“Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso… A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora”, destacó en aquel video Yordi, quien también mencionó algunas líneas de ayuda como la Red de Abogadas Violeta, la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, ONU Mujeres, por mencionar solo algunas.

Finalmente, el conductor y productor que se comprometió a tener un canal mucho más responsable para ser parte de una mejor sociedad. Esta es la primera acción que Rosado, 51 años, toma ante alguna de sus polémicas entrevistas, pues hay varias que han causado mucho revuelo entre los usuarios de redes sociales, quienes han solicitado que sea más selectivo y cuidadoso con sus conversaciones.

