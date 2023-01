FOTO | Uñas pintadas y aretes: Sergio Mayer causa polémica por su nuevo look

Pese a que el año pasado, Sergio Mayer estuvo entre dimes y diretes con el comunicador Gustavo Adolfo Infante, tras demandarlo por ser acusado de tráfico de influencias en diversos casos que ha colaborado, entre ellos, el de Alexa Parra, y luego el conductor de espectáculos asegurara que haría una contrademanda, el actor decidió cerrarlo con un viaje a Argentina en compañías de sus hijas.

Durante su paso por ese país sudamericano, el exGaribaldi y su esposa Issabela Camil junto con sus hijas Antonia y Victoria, ha podido visitar hermosos lugares como el Glaciar Perito Moreno, en El Calafate, y La Pataia, de los cuales ha compartido fotos y videos en su cuenta de Instagram. En una de ellas es posible verlo con las uñas pintadas de negro.

El actor y su familia visitaron bellos lugares de Argentina. Foto: IG/sergiomayerb

Sin embargo no es la única vez que se le ha visto así. En un encuentro con medios de comunicación se dejó ver con aretes, uñas y anillos negros, de plata y pulseras. De acuerdo con él, se trata de un nuevo estilo al que calificó como "disruptivo" y "darketón".

Y es que el actor de 56 años ha optado por combinar sus clásicos trajes con estos nuevos detalles que le dan a su look en general un toque más gótico.

"Siempre he sido muy cuidadoso justamente de la imagen y todo y pues es un poquito disruptivo, si, justamente porque siempre he sido en ese aspecto, pero me gusta ese contraste del traje todo y demás con toda esta onda que es más moderna", expresó.

Además, reveló que Issabela Camil no le ha dicho nada; sin embargo, una de sus hijas le pidió que no use aretes cuando va por ella a la escuela, pero en general su nuevo look no ha sido problemático.

Su nuevo look desató varias críticas en redes sociales en donde lo tacharon de "inmaduro", de estar enfrentando la crisis de los 40, incluso le cuestionaron su supuesto look disruptivo y su orientación sexual.

"Ya lo perdimos…es todo un rebelde", "Pero que “moderno”, "Se metió mucho en su papel de Luigi Lombardi", "Ya debe entender que debe envejecer con dignidad", "En mis tiempos de adolescente eso eran joterías, a menos que fueras fan de The Cure", fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

