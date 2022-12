Una famosa cantante acusa a Sergio Mayer de no pagarle por su presentación en Garibaldi

Al parecer la agrupación Garibaldi resurgió de las cenizas para meterse en polémicas. En primer lugar fue criticado por sus supuestas malas presentaciones como la que realizó en el programa Hoy y ahora porque Sergio Mayer presuntamente negó pagarle a la cantante Diana Motta su participación en algunas de éstas.

La también actriz uy modelo ha ofrecido declaraciones para varios programas de espectáculos como "De Primera Mano" y "Ventaneando" donde explicó que fue contratada por el expolítico para que se integrara al grupo, hecho que hizo realidad el pasado 13 de noviembre en el Auditorio Nacional. El encargado de contactarla fue Charly López uno de los integrantes más longevos y polémicos.

Pero las cosas comenzaron de una manera apresurada, lo cuál pudo ser un indicativo de lo que pasó. En este caso, Diana Motta señaló que tuvo solo un par de días para ensayar las canciones y hasta 8 coreografías. Esto se lo pidió Mayer Bretón de manera directa, algo que le generó mucho estrés, pero que toleró después de que éste le prometió estar en dos conciertos, una promesa que nunca cumplió.

El desencanto llegó cuando dejó que pasar una importante campañas publicitaria en la que estaba trabajando y no se volvieron a comunicar con ella. Aunque el proyecto era bueno para ella, además de haber trabajado mucho, aceptó los hechos y sólo se limitó a cobrar por su trabajo. Es menester aclarar que la buscaron porque necesitaban cantantes y bailarines tras la salida dos de sus integrantes.

¿Sergio Mayer se negó a pagarle?

Diana Motta, con toda la razón del mundo, se comunicó con Sergio Mayer para que le pagara por su presentación; sin embargo, se llevó una gran sorpresa después de que éste le dijo que no habría tal remuneración, pues lo que hizo fue una colaboración. En este caso ella no tocó el tema económico tras pensar que el dinero de las presentaciones se iría acumulando: "Yo le dije a él ¿cómo qué colaboración? A caso tú vives de colaboraciones", reveló.

Por ahora Diana Motta está a la espera de que el cantante se contacte con ella para resolver lo de su trabajo, de lo contrario tendría que irse a instancias legales, algo que no desea hacer: "Estoy esperando que él sea consciente, a que me pague. Yo no fui por colaboraciones, no vivo en México de colaboraciones", explicó.

