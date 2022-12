Grupo de amigos le dieron la droga a Andrés García, los mismos que dicen que Margarita lo tiene secuestrado

Desde que la salud de Andrés García comenzó a deteriorarse desató la preocupación de sus fans y amigos. Desde entonces ha tenido un monitoreo de los medios de comunicación por ser una figura relevante dentro de la industria del entretenimiento en México. Sin embargo, en recientes fechas encendió los focos rojos tras ser encontrado en el piso y casi inconsciente; posteriormente se reveló que había consumido sustancias ilícitas que lo pusieron al borde de la muerte.

Aunque se rumoró que ya se tenía conocimiento de aquellos que le acercaron la supuesta droga al ex galán de cine y televisión, aún no se han revelado los nombres, pero se ha dicho que son supuestos amigos. Ahora el periodista Hanzel Zárate aseguró que también conoce su identidad, pero que le corresponde al actor señalarlos.

No obstante, dejó una pista: "De repente comenzaron a atacar a Margarita diciendo que tenía secuestrado a Andrés y que lo tenía aislado de sus amigos. En cierta parte es verdad porque tiene perfectamente ella identificado qué grupo de amigos son los que ponen en riesgo a Andrés y son a los amigos a los que les ha cerrado la puerta.

Andrés García le agradece ayuda a Anahí

Tal como lo anunció Anahí, le extendió su apoyo incondicional a su amigo Andrés García a través de una especialista para que atendiera sus problemas en el aparato respiratorio. Esto lo comentó el comunicador y lo hizo del conocimiento general el propio actor a través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, donde aparece recostado en la cama y sonriente a lado de la doctora quien le brindó la mejor de las atenciones.

Andrés García tendrá que estar conectado a un tanque de oxígeno (Foto: IG @andresgarciatvoficial)

"Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahi y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones. También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuando me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes", escribió Andrés García.

Zárate, por su parte, explicó que la neumonía que padece el actor le está afectando mucho independientemente de la cirrosis que padece. Sin embargo, aseguró que lo ve bien aunque reveló que el detalle es que por ahora tendrá que estar conectado a un tanque de oxígeno. Hay que recordar que en una entrevista que ofreció para el programa de espectáculos Ventaneando, habló con mucha dificultado y al final se tuvo que retirar. Por otro lado afirmó que las diferencias con su hijo Leonardo García le está afectando de manera personal.

Andrés García es atendido por la Dra. Irma Flores (Foto: IG @andresgarciatvoficial)

