VIDEO | Paul Stanley casi le arruina a Galilea Montijo la develación de su figura de cera por atrabancado

Galilea Montijo es una de las conductoras consentidas de la televisión. Su éxito no es una casualidad, pues ha trabajado durante muchos años para hacerse de un nombre. Ahora, gracias a sus habilidades frente a la cámara, personalidad y carisma, además de su belleza, le valió ser reconocida a través de una figura de cera. Esto la llenó de emoción hasta las lágrimas tras expresar su emoción; sin embargo, el momento casi se ve empañado por un descuido de su amigo y colega Paul Stanley.

Resulta que cuando se hizo el conteo regresivo para develar la estatua, el hijo de Paco Stanley, quien se encargó de recorrer las largas cortinas rojas que cubrían a la tapatía y la obra lo hizo con demasiado ímpetu que casi derriba una de ellas y les cae encima. Aunque no pasó a mayores, el evento se llevó ese detalle como el color de la nota. Por su parte, la homenajeada sólo se limitó a soltar una risas por el hecho mientras los miembros de la prensa estaban a la expectativa.

Paul Stanley acompañó a Galilea a la develación de su figura de cera (Foto: captura de pantalla)

Pero la sorpresa para Galilea Montijo no quedó ahí, pues la enteraron de que una segunda réplica sería llevada a su tierra natal por sus casi 30 años de trayectoria. Es así como el Museo de Cera y Jalisco tendrán a su propia conductora con todo y sus medias exactas. "Me dieron también la sorpresa de que vamos a estar en Guadalajara, donde... bueno, mi familia no puede estar esta noche conmigo, pero les di la sorpresa de que íbamos a estar en Guadalajara y allá lo vamos a festejar", reveló a la prensa rosa.

Galilea Montijo habla sobre su figura de cera

Galilea Montijo, quien es una de las conductoras titulares del programa Hoy, explicó que el vestido negro largo que utilizaron para inmortalizarla lo eligió ella por ser uno de los que ha presentado en los realities show y que las personas puedan tomarse fotografías "con ella" con un outfit muy elegante. En este caso, se trata de un diseño que se puso en el programa "Va por ti" de Univisión y pertenece a la colección del diseñador de modas Michael Costello.

De igual forma mencionó que su figura de cera es "un apapacho al alma", pues en su carrera se atraviesa por cosas buenas y malas y "esta es una de las buenas y me la llevo apara toda la vida". Sin embargo, cuando ofrecía más detalles de lo que sentía no evitó derramar algunas lágrimas de emoción al escuchar las porras que le echaron y saberse muy querida. Al final, dijo estar admirada por el trabajo de los trabajadores del Museo de Cera por su excelente trabajo.

