Karely Ruiz posa frente al espejo y deja ver su celulitis sin miedo al "qué dirán"

Hoy por hoy Karely Ruiz es una de las mujeres más populares en México y algunos países de Sudamérica. Esto se lo debe a su buena estrella, personalidad y extrema belleza. Si bien tiene algunos arreglitos estéticos, que ella misma ha confesado, no le quita esa estética que presumió cuando apareció por primera vez en la televisión de Monterrey, Nuevo León. Desde entonces fue odiada y amada por aquellos que la iban conociendo; sin embargo, son millones los que la adoran en la actualidad.

Sin ser una celebridad en el mundo de la música o la actuación, a la joven de 22 años le bastó con subir fotografías un poco elevadas de todo, que casi rayaron en la censura, a sus plataformas para dejar sin aliento a todo el mundo. Este éxito no ha sido casualidad, pues tras medir el impacto de sus publicaciones, un amigo le sugirió abrir una cuenta de OnlyFans consejo que acató sin pensar que su situación económica mejoraría de manera radicalmente.

En cuanto a los haters que todo influencer genera con su brillo, Karely Ruiz ha tenido que lidiar demasiado con ellos. Aunque al principio afirmó que no les prestaba atención, en un mundo donde lo banal ha cobrado una relevancia exagerada, a veces no puede evitar estallar y les responde. Eso sí, nunca se le ha visto pronunciar una mala palabra o exponer a la gente que la ataca. En este caso el origen de los dardos que le lanzan son precisamente sus cirugías estéticas.

Karely Ruiz estudió la carrera de Enfermería (Foto: IG @karelyruiz)

La regiomontana incluso, ha resuelto rifar lipoesculturas a las chicas que se encuentran entre sus followers con la finalidad de compartir un poco de lo mucho que ha recibido. Asimismo, no para de echarle flores a su género, pues considera que al igual que ella, cualquier mujer es hermosa y más si se procuran, son empáticas y no se meten en la vida de las personas.

Karely Ruiz muestra con orgullo su celulitis

Al tener problemas con sus haters, Karely Ruiz ha visto afectadas sus redes sociales, pues en ocasiones se las han tirado a base de denuncias. Sin embargo, ella no tarda nada en renacer de las cenizas y crea una nueva, misma que de inmediato se llena de sus fieles seguidores. En una de ellas ha expuesto un poco más de la cuenta: su celulitis. Aunque no habla del tema, pues carece de relevancia, ella está muy segura de sí misma que sabe que no tiene que hacerlo.

En una de sus últimas cuentas alternas, la ex estudiante de Enfermería ha presentado varias de sus fotografías desde ángulos donde se puede apreciar su imponente físico, pero como nada es perfecto, se puede ver ese pequeño rastro natural que se acumula en las caderas, piernas y glúteos. A pesar de que es un tema delicado para las chicas, se sabe que es algo incontrolable que sabrá resolver a base de ejercicio y sana alimentación.

Karely Ruiz es una de las reinas de OnlyFans (Foto: IG @karelycharts)

