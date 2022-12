VIDEO | Como la Sirenita, Issa Vegas impacta con bikini tejido a mano y adornado con conchitas

De nueva cuenta Issa Vegas hizo gala de su excelente figura tras modelar un coqueto bikini de color blanco. Sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención la brevedad de su tela, sino su diseño: tejido a mano y decorado con conchitas y caracolitos ubicados de manera estratégica. Feliz, caminó por la playa para que la cámara captara cada detalle sin pensar que incendiaría irremediablemente las redes sociales.

En este caso publicó en Instagram un video donde lució su piel canela por acción del Sol y su cuerpo cincelado por todo el esfuerzo realizado en el gimnasio, además de la sana alimentación. Con las uñas pintadas de negro y una tierna sonrisa, la argentina alborotó a todo el mundo con el movimiento de su trasero y su melena rubia al viento. Ella sólo se limitó a escribir "here we go" (aquí vamos).

Cerca de 75 mil personas reaccionaron a través de su like, mientras que otros lo hicieron por medio de mensajes donde hicieron gala de sus mejores elogios hacia Issa Vegas, quien se ha sentir la mujer más querida del mundo. Por esta razón es que ella siempre le echa ganas a sus contenidos y hasta les comparte sus rutinas de ejercicio para que consigan un físico como el de ella.

"Necesito saber cómo puedo conseguir ese bikini, por favor!", "Eres una DIOSA", "Ni en el mejor libro de recetas se encuentra semejante bombón", "Que lenguaje corporal tan hermoso", "nena que mirada tan maravillosa eres demasiado hermosa", "Que bello te queda ese conjunto de traje de baño te marca todo en una forma brutal", fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus fans en México y otras partes del mundo.

Issa Vegas, una de las mujeres más buscadas en OnlyFans

Issa Vegas es una de las mujeres que más siguen en redes sociales sin ser una celebridad en el mundo de la música o la actuación. Aunque ha aparecido en la pantalla chica para dar clases para conseguir un cuerpo fitness ella sola se ha hecho de un nombre y una imagen que ha terminado por enamorar a todo aquel que la conoce. Para suerte de todos ellos se subió al barco de la plataforma OnlyFans donde se ha convertido en una de las reinas.

Issa Vegas es una de las reinas de OnlyFans (Foto: captura de pantalla)

Todo aquel que desee conocer un poco más a la argentina tiene la opción de ver su contenido exclusivo en la página mencionada por una módica cantidad de dieron al mes, en este caso 20 dólares, unos 394 pesos mexicanos al tipo de cambio de este lunes 5 de diciembre. Aunque el costo está más elevado comparado al de otras celebridades, con toda seguridad se debe a la calidad de todo lo que comparte.

Issa Vegas tiene una cincelada figura por acción del ejercicio (Foto: captura de pantalla)

