Andrés García asegura que no le permitirá a nadie que hable mal de su esposa Margarita, ni a su hijo Leonardo

Desde hace unos meses el mundo del espectáculo y fans de Andrés García han estado al pendiente de su salud, pues ha tenido varios problemas que lo han llevado al hospital. De estos hechos se ha desprendido el tema de su familia, la cual parece que lo tiene abandonada a excepción de su esposa Margarita Portillo, quien ha estado a su lado en las buenas y malas. Ahora que regresó al nosocomio su hijo Leonardo arremetió en contra de ella tras argumentar que el deterioro del estado de salud de su padre se debe a “un descuido humano”.

Es menester recordar que "Pedro Navaja" cayó hospitalizado, el pasado 16 de noviembre, debido a las complicaciones por la cirrosis hepática que tiene. Sin embargo, llamó mucho la atención que se diera a conocer que al actor se le encontró tirado en su casa y que fue atendido por una sobredosis de cocaína, además de que habría consumido bebidas alcohólicas y alimentos que afectan más su salud.

Todo fue un misterio hasta que Andrés García le concedió una entrevista al programa Ventaneando, desde la casa de su esposa, y argumentó en primera instancia que su voz se le "echó a perder por tomar agua fría" y le dio una neumonía. Sobre si está llevando las indicaciones de los médicos al pie de la letra mencionó que sí, pero en este caso él le hace caso a su pareja, pues "es la que se entiende con ellos".

Andrés García dijo que se le "echó a perder la voz" (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijo sobre su hijo Leonardo García?

Andrés García aseguró que no se encuentra en guerra con sus hijos y que la respuesta que le dio a Leonardo, quien desplegó un comunicado para acusar que Margarita Portillo daña su integridad e imagen, se debe a que "él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir que hable mal de mi mujer y más injustamente y no siendo verdad", mencionó el ex galán de cine y televisión. De igual manera reveló que tiene cerca de 20 años de matrimonio con ella y que "es mi ángel".

Los conductores del programa le aseguraron que aunque tiene la voz un poco desmejorada, se le entiende perfecto. Él dijo que se seguirá atendiendo y que se aplicará unas gárgaras bajo la esperanza de componerse a la brevedad. Eso sí, mencionó que se recuperará desde su casa y no en la de su esposa como muchos pudieran pensar.

Sobre su recaída en el hospital expresó que no recuerda nada, sólo que estaba tirado en el piso. De igual manera no mencionó nada sobre si había consumido o no sustancias o alimentos que le hubieran hecho daño a su salud. A Andrés García se le pudo observar sentado y asistido por un tanque de oxigeno para que pudiera respirar bien.

Comunicado de Leonardo García sobre su padre y Margarita Portillo (Foto: IG @leonardogarciaof)

