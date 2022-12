VIDEO | Ferka revira a Christian Estrada y así va a continuar su pleito en los juzgados

Después de que Christian Estrada publicó un comunicado donde aseguró que su detención fue ilegal y arbitraria, tras ser acusado del presunto delito de sustracción de menores y usurpación de funciones de parte de su acompañante, después de que se llevó a su hijo, su expareja Ferka aseguró que continúa mostrando las pruebas que tiene, además de recalcar que ya había interpuesto una denuncia en su contra por "violencia".

A través de una entrevista para el programa Ventaneando, la también actriz mencionó que ella actuó acorde a los últimos actos del padre de su hijo "porque fue toda una emboscada, porque ahora están circulando unos videos donde están desacreditando mi versión. Aquí yo no trato ni de ganar ni de decir quién es el bueno y quién es el malo. Al final de cuentas lo que está de por medio es la salud mental, el bienestar de mi hijo emocional y como una madre lo voy a seguir peleando...", mencionó.

Comunicado de Christian Estrada (Foto: captura de pantalla)

María Fernanda Quiroz, nombre real de la artista, reveló que recibió violencia de parte de Christian Estrada y recordó que todo el mundo se pudo dar cuenta durante el programa "Inseparables". De igual manera reiteró cómo fue que su exgalán le arrebató a su hijo: "yo acudí a una reunió como yo lo había estado haciendo, un sábado normal. En la plaza para que su hijo conviviera con él como muchas veces lo hice, pero una vez más creí en él y lo único que hizo fue una emboscada. Lo que está tratando de hacer de desacreditar no tengo ningún problema, hay videos de la plaza... esto sigue por la vía penal y la vía civil", explicó, además de mencionar que hay falsedad de declaraciones.

¿Por qué terminó la relación entre Ferka y Christian Estrada?

Ferka mencionó que ella quiso mucho a Christian Estrada y para prueba tienen un hijo. Durante más de dos años estuvieron muy contentos, pero las cosas cambiaron el día del bautizo de su hijo, pues tuvo un altercado con su suegra. "Su mamá me ofendió a mi y evidentemente me conocen, pues no me dejo de nadie y me dolió profundamente que el padre de mi hijo, mi futuro esposo porque tenía anillo y comprometida, pues no me dio mi lugar ni me defendió a mi ni a mi hijo y de ahí se desató todo.

De igual forma mencionó que el modelo prácticamente desapareció de su casa, después se metió a la de ella sin su permiso para "hacer robo de documentos". Sin embargo, los problemas continuaron y escalaron hasta recibir amenazas de que le quitaría a su hijo. Cabe destacar que nunca hubo violencia física, pero sí emocional. Asimismo, explicó que nunca le negó ver a su hijo y que por el contrario, a veces él se ausentaba.

"Yo también tengo pruebas de que se desatiende del niño 4 días, pero cuando sí lo quiere ver... Yo siempre he tenido el cuidado de Leonel bajo mi domicilio, bajo mi techo, bajo mi manutención desde siempre y ahora que también él abandonó el hogar por supuesto que no hay intención...", afirmó desde una llamada a través de Zoom.

