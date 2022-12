"Canelo" Álvarez muestra su buen corazón y busca pagar operación de bebé prematuro y pueda ver

Saúl "Canelo" Álvarez se volvió tendencia desde que jugó la Selección Nacional Mexicana con su similar de Argentina dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022. Tras notar que el astro Lionel Messi pateó sin querer una playera del Tri no dudó en extender su molestia, misma que alargó en redes sociales por varios días. Sin embargo, al final reconoció que se alteró y ofreció disculpas. Ahora su nombre volvió a sonar, pero por una razón completamente distinta: busca ayudar a un bebé prematuro con problemas de salud.

Además de ser un campeón del box y hacer polémica, al pugilista tapatío se le reconoce por ser un hombre altruista, que siempre busca ayudar a las nobles causas. Tras ser alertado, a través de Twitter, que unos padres pedían ayuda para que su pequeño tuviera una cirugía que requiere, no lo dudó por un instante y solicitó sus datos. "Como tenemos que hacer para ayudar??? Solo manden un número por favor", escribió en su cuenta.

Se trata del pequeño Dante, quien es un bebé prematuro "que necesitó urgente una cirugía de retinopatía y que la doctora @retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios. Sin embargo, hay que pagar los costos del hospital e insumos", se puede leer en la publicación de la cuenta @portiycontigomx.

El "Canelo" pidió ayuda para contactar a los padres de Dante (Foto: TW @Canelo)

"Canelo" Álvarez se ofrece a ayudar, pero busca contactar a los padres antes

Al no obtener pronta respuesta, Saúl "Canelo" Álvarez compartió el tuit de la cuenta @portiycontigomx donde solicita ayuda económica para ayudar al pequeño Dante. En el mensaje se puede ver un número de cuenta bancario con todos los datos para saber a dónde va a parar el dinero de las personas que se ofrecen a ayudar a las nobles causas.

Sin embargo, el boxeador pidió ayuda para que le proporcionaran el número telefónico de los padres del niño para poder platicar con ellos y, a su vez, preguntarles de manera directa cuánto es el monto que necesitan. Aunque mostró desconfianza y lo que done es como quitarle un pelo a un gato, prefirió hacer las cosas de manera directa para que las cosas sean más seguras.

"Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe. Muchas gracias!", escribió Saúl "Canelo" Álvarez en un segundo tuit, mismo que fue apoyado por sus seguidores, pues han considerado que no es necesario que pase por otras manos que no sean la de los papás.

La respuesta de la cuenta que corresponde a "Por ti y Contigo A.C" le respondió de inmediato al pugilista: "@Canelo la doctora que operó al bebito Dante te ha comentado, la AC no solo verá por Dante, vamos a luchar por los bebés que podamos. La cuenta que te estamos dando es de una AC, donataria autorizada para deducible de impuestos, te respetamos y ojalá nos puedan enviar DM", escribió. No obstante, las personas le exigieron que soltara los datos de los familiares para que pudieran platicar.

Respuestas tras la publicación del tuit del "Canelo" (Foto: TW @Canelo)

