Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se pelean en Twitter: "¿Qué conductor de tv anda escondido...?"

Sergio Mayer se encuentra una vez más en medio de la polémica por el pleito que sostiene con Gustavo Adolfo Infante desde hace algunos años y que los habría llevado a instancias legales, aunque esta vez todo comenzó por un mensaje en Twitter con el que el ex Garibaldi señala a un conductor de tener una orden de arresto. Aunque no especificó a quién se refería, más tarde el periodista de espectáculos replicó dejando ver que se trataba de él.

El también actor desató controversia en redes sociales por una publicación en la que asegura que un conocido conductor se estaría ocultando de la justicia: "Adivinen, ¿qué conductor de tv anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez y seguir violentando a una actriz en sus programas, ahora tiene una orden de arresto?".

Aunque no dio más detalles al respecto, los comentarios no se hicieron esperar y por las diferencias que tiene con el presentador de televisión de inmediato los internautas dedujeron que se trataba de Gustavo Adolfo Infante. Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el periodista replicó al asegurar que no estaba huyendo y compartió imágenes de los lugares en los que trabajó este jueves, entre ellos con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

“Hoy mucho trabajo, como todo los días. Salió mi columna en Excelsior, fui a Cuernavaca a hacer un programa de ‘El minuto que cambio mi destino’ con Cuauhtémoc Blanco y regresar para estar al aire en mi otro programa de tv, “De primera mano”. ¿Me ven escondido”, se lee en el mensaje del conductor.

¿Cómo comenzó el pleito?

El esposo de Issabela Camil reveló semanas atrás cómo habría iniciado el conflicto con Gustavo Adolfo Infante. Detalló que hace algunos años él se negó a darle una exclusiva sobre los nuevos integrantes de “Sólo para mujeres” y se la entregó a una famosa revista de espectáculos, lo que logró molestarlo y desde entonces no le daba más entrevistas.

“No le he vuelto a dar una sola entrevista y él me ha acusado de todo: que soy responsable de la muerte de Edgar Ponce, de tráfico de influencias, de corrupción (…) Me parece que ha rebasado códigos de ética porque no es reportero, no tiene una cédula como tal, y no entiende qué es la ética. Ha cruzado líneas muy delgadas y peligrosas”, dijo Mayer en entrevista con “El Burro” Van Rankin para su canal de YouTube.

Añadió: “Llega un momento donde tienes que poner un ‘hasta aquí’ y decir ‘ya basta’. No es un tema que me traiga pendiente, pero sí tomé la decisión de decir ‘ya basta’, porque estoy en una carrera política; habla mal de mí en lo personal, como actor, productor, político y todo mundo le dice: ‘Está equivocada tu percepción’. Él dice que investiga, pero no hay un solo elemento comprobatorio de todo lo que ha dicho de mí”.

