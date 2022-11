Gustavo Adolfo Infante explota contra Vicente Fernández Jr en plena entrevista: “Te cerré la boca”

Gustavo Adolfo Infante se encuentra una vez más en medio de la polémica, esta vez por una intensa discusión que protagonizó con Vicente Fernández Jr en plena entrevista luego de que éste lo tachara de "mentiroso" y asegurara que carece de credibilidad, algo que surgió tras revelar que habría donado sus bienes a su madre y por las declaraciones de su padre, el "Charro de Huentitán", que fueron consideradas homofóbicas.

Durante el programa “De Primera Mano” el hijo de Chente fue cuestionado sobre los documentos revelados por el periodista que dejan al descubierto la donación de sus propiedades a su mamá, Doña Cuquita, y su hermano Gerardo, mismos que desataron rumores de un distanciamiento familiar ya que señalaron que Vicente Fernández Jr no estaría enterado de tal movimiento.

“Yo creo que sí hay una diferencia con los hermanos porque me estaban diciendo que ante el notario 80 de Guadalajara le quitaron todas las propiedades a Vicente (…) No tengo la certeza, eso me dice un contacto y si no es cierto estaría bueno que aclararan que no es verdad porque alguien cercano a esa notaría fue quien me contó esta información”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Fernández Jr fue cuestionado al respecto y molesto señaló que no tenía que dar explicaciones sobre los documentos que evidencian la donación de sus bienes; además, aclaró que no existen diferencias entre hermanos: "Muchos se han creído las caricaturas que sacó la otra televisora, pero estamos para defendernos los tres hermanos y mi madre y estamos más unidos que nunca (…) No se vale que se crean caricaturas de ficción que inventaron en la otra televisora”.

Gustavo Adolfo Infante estalla

En medio de la acalorada discusión Vicente Fernández Jr recordó las declaraciones de su padre en una entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante en el pasado consideradas homofóbicas, pues en ellas el cantante señala que rechazó un trasplante de hígado por si el donante era “homosexual o drogadicto”.

El periodista de espectáculos no dudó en defenderse y puntualizó en que no carece de credibilidad: "No estoy de acuerdo porque te he desmentido en dos ocasiones (...) Elegantemente te cerré la boca. No estamos mintiendo y no es falta de credibilidad, no soy un tipo sin ninguna credibilidad, palabras tuyas".

Aunque señalaron que el hijo del intérprete de "Acá entre nos" terminó de manera tajante con la entrevista, más tarde se puso en contacto una vez más y pidió disculpas asegurando que se trataba de un error y que no había colgado. Además, puntualizó en que no existe un distanciamiento familiar y que no fue despojado de su herencia.

Mientras tanto, Adolfo Infante aprovechó para pedirle una disculpa: "No fue mi intención exhibir a don Vicente Fernández en aquella entrevista que me dio, después de que pasó fue cuando comenzó el escándalo, pero nunca fue mi intención ni mi deseo faltarle al respeto a alguien tan grande como tu papá, a alguien que tan generosamente me abrió las puertas del rancho Los Tres Potrillos".

