Joanna Vega-Biestro aclara si pidió que despidieran a Gustavo Adolfo Infante tras pelea: "Si nos llevamos se la contesto"

Los programas de espectáculos nos permiten enterarnos de la vida de nuestras personalidades favoritas, aunque en algunas ocasiones también son la fuente de emblemáticas peleas las cuales pasan a convertirse en noticias dentro de la misma esfera de la farándula, siendo el caso más destacable en el último año el protagonizado por Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante.

Pues hace algunas semanas, los conductores del programa "Sale el Sol" terminaron protagonizando una acalorada discusión que terminó por hacerse viral en redes sociales, donde el público no dudó en expresar su apoyo hacia la comunicadora, quien durante el conflicto en vivo se mostró muy calmada, a diferencia del periodista, quien no pudo frenar sus instintos en pantalla.

Por lo cual, en una de sus emisiones más recientes, los "Miembros al aire" no dudaron en cuestionar a Joanna Vega- Biestro en torno a su relación con el periodista de espectáculos, con quien evidenció tener marcadas diferencias tras el conflicto verbal que ambos protagonizaron.

Así, fue José Eduardo Derbez quien decidió cuestionar a Joanna Vega- Biestro sobre si ella despediría a alguien, ante lo cual, la bella presentadora se limitó a decir que no lo haría, aunque hay situaciones que sí le enojan, asegurando además que ella sí se sabe "llevar y aguantar", a lo cual agregó:“ Si nos llevamos se la contesto, pero muchas veces no es bueno hacer eso porque son chistes locales y la gente no lo entiende”.

¿Recuerdas el conflicto entre los presentadores?

Conviene señalar que el conflicto ocasionado entre Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante tuvo lugar luego de que ella y resto de los conductores de "Sale el Sol" cuestionaran la veracidad de lo dicho por una de las entrevistadas por el periodista, lo cual hizo que el conductor de "El Minuto que Cambió mi Destino" explotara en contra de su compañera, llegando incluso a amenazarla con una recisión de su plaza.

Lo anterior molestó a los fans del programa, quienes criticaron la postura del periodista de espectáculos, a quien terminaron calificando como alguien machista que amenazaba con abusar de su poder para limitar la libertad de expresión de sus compañeros de programa.

Cuestión que culminó con unos minutos en la transmisión subsecuente a la pelea en el programa, dedicados al tratamiento del problema; tiempo en la cual tanto Gustavo Adolfo Infante como Joanna Vega-Biestro expresaron su sentir con el público y sus respectivas respuestas y disculpas en torno a lo dicho en la emisión anterior.

SIGUE LEYENDO:

Una polémica más para Gustavo Adolfo Infante; César Bono lo llama "malagradecido"

Lupillo Rivera se le va con todo a Gustavo Adolfo Infante luego que el periodista aseguró no conocer ninguno de sus éxitos