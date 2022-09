Gustavo Adolfo Infante habla sobre pelea con compañeras en Sale el Sol: "Si hay consecuencias, las asumo"

Este jueves 8 de septiembre, el conductor de televisión, Gustavo Adolfo Infante se robó todas las miradas durante la transmisión del programa Sale el Sol después de protagonizar una intensa discusión con sus compañeras, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro a quienes acusó de desacreditar su trabajo.

En pleno programa en vivo, el periodista de espectáculos estalló contra sus compañeras después de asegurar que él es el encargado de llevar las notas exclusivas al programa. También les reclamó que siempre desacreditan su trabajo y las invitó a realizar sus propias entrevistas.

El punto más alto de la discusión ocurrió cuando Gustavo Adolfo Infante tomó sus cosas y dijo que no estaba a gusto de trabajar con Joanna Vega-Biestro, por lo que acudiría con los directivos del programa para decirles que lo quiten a él o a ella de la transmisión. De manera inmediata la conductora le dijo que si la estaba "amenazando".

Justo en este punto, Ana María Alvarado le dijo a Gustavo Adolfo Infante que no era el lugar adecuado para expresar esas diferencias ya que estaban en un programa en vivo. La discusión llegó a su fin después de que el programa se fue a un corte comercial.

Gustavo Adolfo Infante habla sobre la discusión con sus compañeras

Después de concluir su participación en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante se presentó en el programa que transmite en YouTube y Facebook. En varias partes de la transmisión se pronunció sobre la discusión que tuvo con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Durante los primeros minutos de su en vivo, el conductor de televisión dijo que asumía cualquier tipo de consecuencias que puede tener por el pleito que tuvo en el programa

"Hoy salí más temprano por razones que ya conocen. La gente que trabaja, que consigue exclusivas, que hace entrevistas estamos muy bien y si hay consecuencias las asumo", inició con su participación.

Minutos más tarde, Gustavo Adolfo Infante les contó a sus seguidores en esas redes sociales sobre el pleito que tuvo con sus compañeras en Sale el Sol, reiterando que el motivo fue la desacreditación de su trabajo. Volvió a externar su desagrado por trabajar junto a Joanna Vega-Biestro.

"Me enojé, pero creo que tengo mucho tiempo soportando las desacreditaciones sobre todo de Joanna. No la amenacé, simplemente dije que no estoy a gusto trabajando con ella. Hablaré con la empresa y les diré que no estoy a gusto trabajando con Joanna y que la empresa tome la decisión", sentenció.

Finalmente, el periodista de espectáculos contó que tiene la libertad de elegir con quien trabajar y reiteró que si la empresa toma una decisión por el pleito la va a aceptar. También cuestionó el compañerismo de Joanna Vega-Biestro.

"Tengo la libertad de trabajar con quien me sienta a gusto. Si la empresa toma la decisión por lo ocurrido, lo acepto. No es posible laborar con una persona que todo lo que hagas lo desacredite, que nada le parezca, que se pase haciendo caras al aire, cuando ella no genera. Sentarse a romperle la madre a los demás es muy sencillo", concluyó.

