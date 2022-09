Una polémica más para Gustavo Adolfo Infante; César Bono lo llama "malagradecido"

Las polémicas alrededor de Gustavo Adolfo Infante parecen no terminar pues cada vez salen más famosos a despotricar en contra del periodista por rencillas que han tenido y que no habían hecho públicas, tal es el caso del actor César Bono.

Y es que hace unos meses el llamado “periodista de las exclusivas” habló sobre los hijos de César Bono quienes aún dependen de su famoso padre y esto no le gustó para nada al actor por lo que ahora éste se le fue a la yugular a Gustavo Adolfo Infante e incluso lo llamó malagradecido.

Cesar Bono VS Gustavo Adolfo Infante

Recientemente el primer actor, tuvo un encuentro con la prensa quienes le preguntaron sobre lo que está sucediendo con Gustavo Adolfo Infante y su reciente pelea al aire con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Ante esto César Bono sin pelos en la legua se le fue con todo al periodista pues aseguró que a él no le debe importar lo que haga o no haga con su dinero y si él desea ayudar a sus hijos tengan la edad que tengan es algo que al periodista no le debe de importar, además que esa una tradición familiar el ver por el bienestar de sus hijos, pues así su padre lo hizo con él.

“Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana; a cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y así pensaba mi padre, en paz descanse”, dijo César Bono

Así mismo el actor del monólogo “Defendiendo al cavernícola”, recordó que Gustavo Adolfo Infante no solo ha hablado mal de él sino de quien fuera su jefa y quien le abrió paso en el mundo del periodismo de espectáculos.

“Les digo sin pelos en la lengua: Gustavo Adolfo Infante, a quien conozco desde que era el achichincle de Pati Chapoy, que por cierto es muy malagradecido porque ha hablado mal de ella, es un idiota”, comentó César Bono a los representantes de los medios de comunicación

Cesar Bono recuerda que el periodista lo dejó con la cuenta en un restaurante

Además de lo anterior, el actor que también participa en series como “Vecinos”, recordó la vez en que el llamado “periodista de las exclusivas” lo dejó solo con una una costosa cuenta en un restaurante en donde se lo encontró.

Bono contó que aquella ocasión el periodista y su esposa ya tenían tiempo en el restaurante por lo que su consumo era mucho mayor que el del actor y su esposa incluso César Bono asegura que Infante pidió una botella de whisky y al paso de las horas se levantó, se fue y dejó al histrión pagar toda la cuenta.

“Una vez llegó a un lugar y me dice ‘Siéntate conmigo César’, estaba él con su esposa y yo con la mía, y se levanta y me deja su cuenta, su botella de whisky. ¿Cómo? Porque es un asqueroso. Y dice que mis hijos son explotadores porque es un asqueroso”, recordó Bono

bmz