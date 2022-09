Joanna Vega-Biestro rompe el silencio y habla sobre su pelea con Gustavo Adolfo Infante: "No están padres las formas"

Tras varios días, Joanna Vega-Biestro por fin rompió el silencio, después de que Gustavo Adolfo Infante la atacara durante el programa en vivo de Sale el Sol y hasta la llegara a "amenazar con sacarla" del matutino. La conductora se sinceró con sus seguidores de redes sociales y dio sus impresiones de cómo sucedieron las cosas.

El jueves, el periodista de espectáculos protagonizó una intensa discusión con sus compañeras del matutino de Imagen Televisión, a quienes les reclamó por desacreditar sus opiniones y cuestionó por su trabajo dentro de la empresa. Con la que se lanzó directamente fue con Vega-Biestro, pues indicó que haría elegir a los productores entre ella o él, pues no estaba dispuesto a trabajar junto a la conductora.

Joanna Vega-Biestro rompe el silencio sobre Gustavo Adolfo Infante

Los tres conductores fueron tema de conversación en redes sociales, pues muchos usuarios pedían que sacara a Infante del proyecto. Por esa razón, Ana María Alvarado y el propio titular del programa "De primera mano" salieron a hablar sobre el tema el mismo día, la única que había guardado silencio había sido Joanna, quien este viernes por la noche hizo un live en Instagram para comentar lo sucedido.

La periodista de espectáculos se defendió de los comentarios de Gustavo Adolfo Infante, quien durante la pelea aseguró que no había tenido ninguna exclusiva. “Yo trabajo mucho, tenemos estilos muy diferentes y claro que yo he hecho entrevistas y no sé él a qué se refiere con qué es una ‘exclusiva’ pero creo que no tengo que defender mi trabajo”, indicó.

“Yo no me considero una persona que esté hablando de ella misma todo el tiempo, ‘yo hice, yo esto, yo el otro’, porque quiero que mi trabajo hable por mí, entonces si para él su opinión es que yo no trabajo, lo siento, pero trabajo y trabajo mucho”, dijo en la transmisión a la que invitó a Ana María Alvarado.

¿Cómo está la relación con Gustavo Adolfo Infante?

Por otra parte, también habló sobre la relación con sus compañeros y aseguró que mientras a Ana y Héctor Vargas los considera sus amigos, a Gustavo Adolfo y Alex Kaffie, quien también estuvo en el momento de la discusión, sólo los ve como colegas de trabajo, pues a pesar de que intentó hacer una relación más cercana no pudo.

Vega-Biestro admitió que no coincide con las "formas" de su compañero Foto: IG @vegabiestro

"Kaffie y Gustavo son compañeros de trabajo a los cuales yo he intentado, porque al parecer me he equivocado en el intento (...). Los respeto, respeto sus opiniones, sus formas no las comparto a veces. Entonces tal vez soy muy intensa en defender mi opinión, no podemos ir por la vida pensando que si no opinas como yo estás en mi contra, no va por ahí, somos seres completamente diferentes y podemos opinar diferente", indicó.

“Lo que no está padre son las formas, si él no está a gusto con ciertas cosas, se vale platicarlo, pero llevarlo a eso pues no”, dijo sobre la pelea que vivió con el conductor de "El minuto que cambió mi destino", quien le ofreció disculpas el viernes durante su participación en el matutino.

SIGUE LEYENDO:

Un alto ejecutivo mandó a llamar a Gustavo Adolfo Infante tras berrinche EN VIVO y enseguida ofrece disculpas