Gustavo Adolfo Infante ofrece disculpa a Joanna Vega-Biestro; reitera no estar a gusto en Sale el Sol

Sin duda alguna, las redes sociales explotaron este jueves luego de la tremenda discusión que se dio entre Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado conductores del programa “Sale El Sol”, la cual sucedió completamente en vivo.

Tras esta penosa situación, seguidores del programa matutino de Grupo Imagen Multimedia, estuvieron al pendiente de todo lo que sucedería en las siguientes horas, ya que Gustavo Adolfo Infante amenazó con pedir a la producción que eligieran entre él y su compañera Joanna Vega-Biestro.

Horas después de la discusión en el programa matutino, “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante habló en el programa que transmite a través de su canal de Youtube, ahí el periodista aseguró que no está a gusto al trabajar a lado de Joanna Vega-Biestro.

Y es que de acuerdo con el también conocido como “Periodista de las exclusivas”, desde que comenzó a trabajar con Joanna Vega-Biestro, ésta no ha aportado en nada a la información de espectáculos pues no ha aportado notas, entrevistas o exclusivas, además que presuntamente le mujer desacredita el trabajo de Infante haciendo muecas al aire.

“Hablaré con la empresa y les diré que no estoy a gusto trabajando con Joanna, que la empresa haga y tome la decisión, yo tengo la libertad de trabajar con quien me sienta yo a gusto y con ella no me siento a gusto y si la empresa toma la decisión por lo ocurrido el día de hoy de separarme de sale el sol, lo acepto y pero sí no es posible yo laborar que todo lo que haga , absolutamente todo lo que haga lo desacredite que nada le parezca, que se pase torciendo la boca y haciendo caras al aire con tu trabajo cuando ella no genera desde que estamos trabajando juntos, que ya es hace mucho tiempo ni una sola nota, una entrevista, una exclusiva, sentarse romperle la madre al trabajo de los demás es muy sencillo”, dijo Gustavo Adolfo Infante en su programa transmitido en Youtube.

Pide disculpas a Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado

Pese a declarar abiertamente que no estaba a gusto compartiendo espacio de trabajo con Joanna Vega-Biestro, finalmente Gustavo Adolfo Infante se disculpó con ella y con Ana María Alvarado la mañana de este 9 de septiembre durante la transmisión de “Sale el Sol”.

Y aunque “El periodista de las exclusivas” habría dejado saber la petición que haría a la producción para que solamente permaneciera él o Joanna Vega-Biestro en la emisión, todo parece indicar que no habrá cambios y los dos junto con Ana María Alvarado seguirán en dicho programa matutino.

"El espíritu de Imagen Televisión es el del compañerismo, el del respeto, y yo tengo muchos años trabajando en esta empresa y lo conozco bien. Sí, ayer me exalté con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando porque somos gente que tenemos muchos años en los medios", dijo Gustavo Adolfo Infante

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado hablan al respecto

Luego de todo lo sucedido, quien no había hablado al respecto fue Joanna Vega-Biestro, sin embargo, finalmente la conductora habló esta mañana tras las disculpas que Gustavo Adolfo Infante le ofreció y aseguró que el que no piensen de la misma manera no quiere decir que le estén faltando al respeto.

"El que alguien opine diferente de ti, no significa que te está faltando al respeto, creo que ese es el mensaje que nos podemos quedar", dijo la conductora

Por su parte, Ana María Alvarado la noche se anoche habló al respecto en su canal de Youtube y aseguró que jamás se volverá a ver involucrada en algo similar pues finalmente le deben un respeto al público; además reveló que infante la busco vía mensaje y acordaron tener una relación cordial.

“Gus me mandó un mensaje yo ya le respondí que estemos tranquilos, que sigamos en paz, que sigamos las órdenes de la empresa y que no vuelva pasar esto por supuesto que es lo que nos han pedido, y así será, y espero que no vuelva a pasar, créanme que es una situación muy incómoda”, dijo Alvarado

SIGUE LEYENDO:

Ana María Alvarado rompe el silencio: habla sobre la pelea con Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol

"No en todos los trabajos hay que llevarnos bien": Gustavo Adolfo Infante pide disculpas frente a su compañeras de Sale el Sol

Gustavo Adolfo Infante explota en vivo contra compañeras en Sale el Sol; amenaza con dejar el matutino

Un alto ejecutivo mandó a llamar a Gustavo Adolfo Infante tras berrinche EN VIVO y enseguida ofrece disculpas

bmz