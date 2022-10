Gustavo Adolfo Infante responde a Verónica Castro: "Te ofrezco una disculpa de algo que no hice"

Gustavo Adolfo Infante se defendió después de que Verónica Castro lo acusara de inventar unas polémica con menores de edad. La actriz cerró su cuenta de Twitter e informó que sólo la retomaría cuando el periodista de espectáculos después de que éste se disculpara, no obstante, el reportero se defendió y aclaró la situación.

Durante su participación en "Sale el Sol", Infante tomó el tiempo ante las cámaras y habló sobre la situación que está viviendo con la actriz, quien fue acusada por Jorge Carbajal de haber tenido conversaciones inapropiadas con menores de edad. El periodista de espectáculos aclaró que no se tiene por qué disculpar, ya que él no fue el que dio a conocer las información de aquella plática con las jóvenes.

Así se defendió Gustavo Adolfo Infante

A pesar de esto, el titular del programa "De primera mano" ofreció "unas disculpas" que según él "no tuvo que haber dado", pues considera que él sólo dio a conocer la información y aseguró, que por el contrario, la defendió, pues pidió a los involucrados que si esta situación era verdad, los padres denunciaran penalmente.

Asimismo, en su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante explicó con más detalle toda la situación y destacó que "ésta en la ventana equivocada", debido a que insistió que él no dijo nada, de hecho, apuntó que Jorge Carbajal, quien también ya reaccionó a los comentarios de Castro, es un "mequetrefe".

"Si no había nada de malo en esos chats yo le recomendaba a Verónica que levantara una denuncia en contra del señor Carbajal, eso fue lo que yo dije. Ahora que si existe algo, que los papás de éstas chicas que denuncien", contó el periodista de espectáculos en su espacio, en donde trató de defenderse de las acusaciones de la mamá de Cristian Castro.

Verónica Castro fue acusada de hablar de forma inapropiada con menores Foto: Especial

"Yo no dije absolutamente nada. Eso lo hago frente una cámara de televisión, frente a esta cámara de redes sociales y frente a este micrófono, y esto no puede mentir. Están todas mis declaraciones en apoyo y en solidaridad con la señora Verónica Castro", apuntó el integrante de Imagen Televisión, quien en los últimos meses ha vivido varios enfrentamientos incluso con sus compañeras del matutino.

"Si yo tengo que ofrecer una disculpa de algo que no hice, pues te ofrezco una disculpa de algo que no hice. No lo hice", insistió el periodista, quien indicó que desde hace varios años Verónica Castro lo tiene bloqueado de redes sociales, por lo que sospecha que alguien le pasó mal la información sobre sus comentarios.

