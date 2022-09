Tunden con memes a Gustavo Adolfo Infante por amenazar a sus compañeras al aire

Un hecho que encendió las redes sociales el pasado jueves fue la pelea completamente en vivo durante el programa "Sale El Sol" entre sus conductores Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Este enfrentamiento provocó un debate entre internautas, que culminó en memes del conductor del programa de Grupo Imagen Multimedia, pues su forma de pensar y contestaciones fueron sumamente criticadas y reprobadas.

La discusión sucedió durante el matutino. | FOTO: Twitter @ChavaRRivera

El problema inició cuando en el matutino transmitieron una nota sobre la verdadera relación de Sherlyn y Giovanni Medina, ex novio de Ninel Conde, sin embargo, dentro los comentarios comenzaron a discutir sobre cuestiones editoriales y la cercanía que tenían con las fuentes, pues Infante indicó que él tiene el contacto del empresario, algo que dio pie a la discusión, ya que las otras conductoras aseguraron que también podrían llamarlo.

Sin embargo, el conductor se enojó cada vez más y acusó a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro de acreditarlo constantemente: "Pónganse a trabajar, saquen sus notas. No las tienen, aquí el que trae las exclusivas soy yo, no las tienen y esa es la realidad" señaló Infante.

En internet no perdonaron la pelea en vivo. | FOTO: Twitter @l0rdAlexX

A pesar de que ambas defendieron su punto, de que no lo estaban desacreditando y así el programa pudiera seguir su curso, Infante aseguró que "ya le habían caído gordas", fue entonces cuando Ana María agregó: "Creo que no es el espacio adecuado, ni la forma de decirlo, pero es que tú no respetas nuestras opiniones".

Las redes sociales se inundaron de memes. | FOTO: Twitter @Blondgirlxx

La discusión subió de tono, pues el conductor seguía diciendo que siempre lo atacaban, por lo que en ese momento y estando al aire, pidió a la empresa que lo sacaran de "Sale el Sol", o bien, dejaran a Joanna Vega-Biestro fuera del matutino, algo que la presentadora de televisión tomó como una amenaza.

Usuarios lo consideran un hombre misógino. | FOTO: Twitter @AndrBertuccell3

"¿Tú al aire me estás amenazando? O es o tú o yo, entonces es una amenaza", dijo la conductora, quien en todo momento se defendió asegurando que sólo estaba haciendo comentarios objetivos, pero que Gustavo Adolfo Infante se lo estaba tomando personal.

En redes sociales criticaron a Gustavo Adolfo Infante. | FOTO: Twitter @yosaferrer

Aunque la discusión terminó cuando mandaron a corte comercial, la tensión fue evidente el resto del programa y al día siguiente, cuando Infante se disculpó con sus compañeras de forma pública: "El espíritu de Imagen Televisión es el del compañerismo, el del respeto, y yo tengo muchos años trabajando en esta empresa y lo conozco bien. Sí, ayer me exalté con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando porque somos gente que tenemos muchos años en los medios".

Internautas no consideraron sincera su disculpa. | FOTO: Twitter @SoyManuSalazar

Pero en redes sociales, los internautas ya lo habían calificado como una persona prepotente y alguien misógino por la forma en que trató a sus compañeras, pocos fueron los usuarios que apoyaron a Infante, pues la mayoría coincidió en que hizo un berrinche y que la disculpa no fue sincera.

Entre los memes, hubo algunos en que los usuarios se burlaron del ambiente laboral, pues en ocasiones las empresas aseguran que existe, cuando la realidad es que hay discusiones y tensión entre los colaboradores, como sucedió en "Sale el Sol", ya que hubo un momento en que parecía que Gustado Adolfo se olvidó de las cámaras.

Usuarios se mofaron del actuar del conductor. | FOTO: Twitter @yosaferrer

