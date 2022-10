Verónica Castro exige disculpas de Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal y para lograrlo tomó una medida drástica

Verónica Castro se encuentra en el ojo del huracán por las acusaciones que lanzó en su contra el youtuber Jorge Carbajal, quien señaló que la actriz supuestamente acosaba a sus fans y tuvo conversaciones subidas de tono con algunas de ellas cuando eran menores de edad. Ante esto, la madre de Cristian Castro exigió una disculpa pública y para conseguirlo tomó una drástica medida.

A través de un video en YouTube titulado “La otra cara de Verónica Castro”, el influencer aseguró que durante un viaje a Miami tuvo a acceso a conversaciones que la también conductora tenía con un grupo de mujeres de entre 11 y 18 años, en esté indicó que veían fotos subidas de tono y hablaban de temas como la masturbación.

"Verónica Castro hablada son sus fans de todo tipo de temas, de famosos, de contratos que llegó a tener muy importantes, anécdotas de grabaciones, que digo hasta ahí es muy interesante y vamos muy bien, pero de repente en la madrugada en la nochecita hablaba de masturbación veían fotografías muy muy subidas de tono y ella daba sus comentarios de ‘que rico se ve, que antojo, me enamore’ cosas así de ese tipo”, dijo Carbajal.

Gustavo Adolfo Infante retomó el tema durante el programa “Sale el sol” y se dirigió a las supuestas víctimas exhortándolas a iniciar un proceso legal por acoso. Añadió que los youtubers deben tener pruebas de las conversaciones, pues de lo contrario no lo habrían mencionado.

Verónica Castro exige disculpa pública. Foto: IG @gainfante

“Aseguran haber ido a Miami y haber visto unos chats inadecuados con niñas en aquel entonces menores de edad después de que Verónica Castro condujo el programa ‘Pequeños Gigantes’. No los hemos visto, entiendo que no los han mostrado pero yo supongo también que no se atreverían a decir algo sin tener una prueba de esa naturaleza porque fácilmente la señora Castro podría demandarlos”, dijo el periodista.

Verónica Castro exige disculpa

La actriz de “Los Ricos también lloran” no se quedó callada ante las acusaciones en su contra y a través de Twitter compartió un mensaje con el que exigió una disculpa pública del periodista de espectáculos y el youtuber, para lograrlo decidió cerrar temporalmente su cuenta hasta que eso suceda.

“Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona”, escribió.

Aunque este no habría sido el único mensaje compartido en esta red social, pues también los acuso de querer destruir a las personas a cambio de dinero: “Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos, Dios mío”.

