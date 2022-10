Gustavo Adolfo Infante: esta sería la millonaria suma que Sergio Mayer le debe al comunicador

Gustavo Adolfo Infante es un presentador, periodista, director y columnista que es considerado como uno de los referentes de la televisión en nuestro país ya que es conocido por sus colaboraciones en las secciones de espectáculo Grupo Imagen y por prestar servicios para la cadena hispana Univisión. En las últimas horas, cargó duro contra el actor, ex político Sergio Mayer a quien le exige una millonaria cifra, ya que, hay una pugna por dinero entre sí.

En los últimos días, Gustavo Adolfo Infante manifestó que le ganó una batalla legal a la actriz Gaby Spanic, ya que ésta le había iniciado un juicio por daños morales. A partir de ahí, sino paga lo que han acordado, todos los bienes serán embargados o rematados. En octubre del año pasado, el conductor le había advertido que tarde o temprano iba a pagar y que incluso le aconsejó a la protagonista de varias telenovelas que donara ese monto a instituciones benéficas. Hasta el momento, la damnificada no se ha expresado al respecto.

Sin embargo, el problema persiste, debido a que Infante asegura que quien aconsejó a Gaby Spanic de continuar con el proceso legal y que le pagaría los abogados, es el actor y ex político Sergio Mayer. En una entrevista, el conductor manifestó que la actriz venezolana le debe cerca de 400 mil pesos y agregó: “Las autoridades de México protegen la libertad de expresión y me han dado la razón sobre Gaby Spanic. Ella no tiene nada que reclamar al supuesto daño moral. Me ha hecho perder tiempo y dinero”.

Por otro lado, Sergio Mayer le exige a Gustavo Adolfo Infante que le dé millones de dólares y en relación a esto, el conductor confesó que el actor le quiere arrebatar una millonada de dinero y el monto por el que se pelean ronda el millón y medio de dólares, lo que se traduce a 31 millones de pesos.

Para finalizar con la polémica, Gustavo Adolfo Infante confesó: “La señora fue mal aconsejada porque Sergio Mayer le pagó los abogados. El me está demandando por daño moral y es el mismo abogado. Quiere 1.6 millones de dólares porque dice que perdió un reality que tenía con su mejor amigo”.