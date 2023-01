La Casa de los Famosos 3: ¿cuándo, a qué hora y en dónde ver el estreno de la tercera temporada?

Será este próximo martes 17 de enero cuando se abran las puertas de La Casa de los Famosos por tercera ocasión, esto para darle la bienvenida a 17 personalidades tanto de nuestro país como de Estados Unidos, además, por primera vez ingresarán dos personas del público en general al reality show.

Estamos a poco más de 24 horas del estreno de “La Casa de los famosos 3” y hasta la redacción de esta nota aún no se conocen los nombres de todos los participantes pues solo seis de éstos han sido revelados lo que ha provocado diversas reacciones del público.

¿Quiénes son las personalidades que participan en LCDLF 3?

Las primeras seis polémicas personalidades que fueron confirmadas y que veremos este 17 de enero en La Casa de los Famosos 3 son: Paty Navidad, Juan Rivera, Arturo Carmona, Aylin Mújica, Osmel Sousa y “La Materialista”.

De acuerdo con los seguidores de este reality show, esto no ha sido justo para los demás participantes ya que los seis revelados han gozado de la publicidad que los otros famosos no, sin embargo, aunque no se han hecho oficiales, hace unos días en las redes sociales oficiales de Telemundo lanzaron un video en donde se ven las siluetas de los demás participantes.

Debido a lo anterior, las especulaciones de quiénes serán los demás participantes no se hicieron esperar, pero fue la experta en temas del espectáculo conocida como "La Comadrita" quien aseguró por medio de sus redes sociales que Rey Grupero, Lorena de la Garza, Aristeo Cázares y Dania Méndez serán parte del elenco de la tercera temporada.

Sin embargo, no será hasta este martes 17 de enero cuando se revelen los nombres de todos los participantes de “La Casa de los Famosos 3”, por lo que te recomendamos estar atento al estreno de este tan esperado y polémico reality show.

¿Dónde ver el estreno de La Casa de los Famosos 3?

Si bien, cabe señalar que LCDLF es un producción estadounidense por lo que solo está disponible en la zona de aquel país, y podrás disfrutarlo en el canal de Telemundo en punto de las 6pm (CT) o 7 pm (ET).

Aunque aún no está confirmado, se dice que también desde nuestro país estará disponible aunque no será totalmente en vivo a través de los canales de televisión de paga: Sky en los canales 214 y 1226, Megacable en los canales 214 y 1214, Izzi en el canal 205 y Totalplay en el canal 277.

¿Quiénes han ganado LCDLF?

En la primera edición de este reality show la ganadora del primer lugar fue la ex Miss Universo Alicia Machado quien se convirtió en la favorita de aquella temporada, sin embargo, el segundo lugar se lo llevó la siempre polémica Manelyk González quien entró a la casa algunas semanas después luego que Kim Flores abandonó el concurso, la llegada de "La pajarita" no fue bien recibida por sus compañeros, sin embargo, su público siempre la salvó de las nominaciones y la llevó al segundo lugar.

Mientras que en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, luego de muchas situaciones muy difíciles finalmente Ivonne Montero se coronó como la indiscutible ganadora del reality show, pues cabe mencionar que la actriz recibió muchos ataques en su contra por parte de todos sus compañeros.

bmz