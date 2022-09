Ángela Aguilar sufre por el paso del huracán Ian y cancela evento: "No saben lo triste que me puso"

Ángela Aguilar, una de las cantantes más famosas en la actualidad, compartió un mensaje en su cuenta en Instagram en la que informó a sus seguidores que por el paso del huracán Ian tuvo que cancelar una de sus presentaciones más esperadas de este mes de septiembre.

Ante sus miles de seguidores, la hija más pequeña de Pepe Aguilar expresó su dolor y tristeza después de que el poderoso fenómeno natural le impidiera presentarse en unos de los premios más importantes de este 2022. Su mensaje inmediatamente se volvió viral y aquí te lo presentamos.

Ante sus más de ocho millones de seguidores en Instagram, la intérprete de "Dime cómo quieres", "Como la flor" y "Ahí donde me ven" compartió un breve comunicado explicando las consecuencias que le trajo el paso del huracán Ian por varios estados de Estados Unidos.

Para terminar con las especulaciones, la joven de 18 años expresó su tristeza pues el fenómeno natural le impidió llegar a la ceremonia de los Premios Billboard Latin 2022, evento en el que era una de las más esperadas junto a su exitosa familia.

Sin dar mayores detalles, Ángela Aguilar dijo que el huracán Ian le impidió trasladarse al lugar del evento. También lamentó todas las consecuencias que ha traído el fenómeno natural en las distintas regiones de Estados Unidos. Invitó a las personas a apoyar a los afectados.

"No saben lo triste que me puso no poder asistir a los premios. Debido al huracán tan fuerte que ha traído muchas tragedias dejando a miles de personas afectadas", escribió la máxima exponente del género regional mexicano.