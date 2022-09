Natalia Alcocer revela VIDEOS de las brutales agresiones de su ex pareja: “Soy el anuncio de un feminicidio”

Natalia Alcocer, actriz y conductora mexicana, dio a conocer hace unos días que estaba enfrentando un proceso legal en contra de su ex esposo, Juan José Chimal Velasco, a quien acusa de haberla agredido de forma sexual, física y mental y hace apenas unos minutos, la ex participante de reality shows como “Survivor” y “La Casa de los famosos” reveló videos y fotografías en los que exhibe las brutales agresiones de las que fue víctima por parte de su ex pareja a quien responsabilizó de cualquier cosa que le pudiera pasar.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz compartió un video en el que incluyó grabaciones y fotografías donde se exhibieron algunas de las agresiones de las que fue víctima por parte de Chimal Velasco y fue contundente al asegurar que teme por su vida pues su ex pareja es un potencial feminicida que actúa con total impunidad debido a que cuentan con influencias que así se lo permiten.

“Yo soy el anuncio de un feminicidio, él es Juan José Chimal Velasco, mi ex pareja y agresor, hoy alzo la voy porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años, violencia psicológica, física, emocional y agresión sexual, la juez Luz de García Morales Reyes infló a mi agresor, lo hizo sentir que podía hacer cualquier cosa, aun estando vinculado por violencia al dejarlo salir del país y ahora se burla el señor en redes sociales y sigue violentando a mis hijas”, comenzó Alcocer, quien mostró un video en el que aparece una de sus hijas llorando debido a que su papá amenazó con sacarla de la escuela porque “ya no podía pagarla”.

En otro momento de su video, Natalia Alcocer reiteró que su esposo le manifestó explícitamente en diferentes ocasiones que él podía hacer lo que quisiera sin importarle las consecuencias debido a que estaba protegido por un ex presidente de la República Mexicana.

Natalia Alcocer mostró algunos videos de las agresiones de su ex esposo. Foto: Especial

Para finalizar su video, Natalia Alcocer pidió a sus seguidores que la ayuden a darle difusión a su video para dar a conocer su caso, además, exigió que a las autoridades hacer efectiva y oportunamente su trabajo para evitar una tragedia y responsabilizó a su ex pareja de cualquier situación que vulnere su seguridad, la de sus hijas o la de su familia.

“No olvidemos que la violencia es como un cáncer, si lo detectamos a tiempo podemos eliminarlo, yo soy el anuncio de un feminicidio, ayúdenme a compartir para que la Fiscalía y las autoridades hagan justicia y este agresor vaya a la cárcel, si algo me pasa a mí, a mis hijas o a mi familia culpo a este hombre y su tráfico de influencias, no es mi voz, es la voz de todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia en este país”, concluyó Natalia Alcocer.

