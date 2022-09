Natalia Alcocer rompe en llanto y se sincera sobre su relación con su exesposo: “Soporté mucha violencia”

Natalia Alcocer, actriz y ex participante de Survivor México, causó una gran preocupación entre sus seguidores de redes sociales debido que publicó un video en el que apareció llorando y dijo temer por su seguridad debido a que su exesposo, Juan José Chimal Velasco, a quien denunció por violencia doméstica, recibió un permiso de una jueza para salir del país durante el próximo fin de semana, asimismo, exigió a las autoridades hacer de manera correcta su trabajo para encarcelar al padre de sus hijas a quien acusó de seguir ejerciendo violencia económica en su contra.

Fue a través de un video publicado en su perfil oficial de Instagram en el que Natalia Alcocer dijo sentirse vulnerable ante el actuar de las autoridades que están a cargo de llevar la denuncia que interpuso en contra de su expareja por presuntamente haber violentado en diferentes ocasiones a la también conductora quien mostró más que indignada al dar a conocer que el señalado recibió un permiso de la jueza que lleva el caso para viajar a Las Vegas.

“Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada y voy a hacer esto por mis hijas, porque quiero que dejen de tener violencia en su vida”, expresó la actriz al inicio de su video.

En otro momento del video, Natalia Alcocer aseguró que le parece increíble que su exesposo todavía no esté encarcelado pues asegura presentó videos en los que se muestra explícitamente cómo es que supuestamente Chimal Velasco la violentaba, además, dejó ver que detrás de toda esta situación pudiera haber tráfico de influencias pues su expareja es pariente de un ex mandatario.

“Me volví a sentir totalmente impotente, totalmente desprotegida por un sistema donde están los videos, donde el señor está imputado, donde el señor no puede salir del país porque está imputado como agresor, me violentó”, dijo entre lágrimas Alcocer, quien también acusó a su ex pareja de seguir ejerciendo violencia económica en contra de sus hijas, no obstante, dejó en claro que no está buscando obtener ningún beneficio económico pues ya solo quiere sentirse segura y en paz junto a sus hijas.

Natalia Alcocer asegura que solo busca paz para ella y para sus hijas. Foto: IG: nataliaalcoceroficial

“Lo único que pido es paz, no estoy buscando un solo peso, quiero que este señor esté en la cárcel y que deje a mis hijas tranquilas, quiero que mis hijas tengan una vida normal libre de violencia, yo trabajo, no tengo miedo a trabajar”, sentenció la ex participante de “La Casa de los Famosos".

Para finalizar, Natalia Alcocer lanzó una fuerte crítica a las autoridades encargadas de llevar su caso y pidió que hagan su trabajo de manera correcta para evitar una tragedia. “La fiscalía y el sistema que se supone que nos tiene que cuidar no lo hace, al parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que sea un asunto grave, para que lo metan a la cárcel”, finalizó.

