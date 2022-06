Salvador Zerboni crítica el cuerpo de Natalia Alcocer en LCDLF2; fans exigen su salida

La controversia en "La Casa de los Famosos 2" crece y las rivalidades se hacen cada vez más evidentes entre los equipos cuyos integrantes no se han guardado nada al lanzar fuertes críticas, como la más reciente de Salvador Zerboni a Natalia Alcocer por la que los fans exigieron su salida del reality show.

El actor de "A que no me dejas" ha sido blanco de la polémica en más de una ocasión por los comentarios negativos sobre otras participantes de LCDLF2 o famosas fuera de éste, razón por la que las internautas lo han calificado de "machista" y "misógino" exigiendo que quede fuera o le llamen la atención.

Te puede interesar: “Hemos bajado la guardia los dos porque hay algo verdadero”: Juan Vidal sobre Niurka en LCDLF2

Su más reciente comentario logró enfurecer a los fans en redes sociales, pues fue sorprendido criticando la figura de Natalia Alcocer en una conversación con Rafael Nieves y la modelo Daniella Navarro que no dudó en hablar también al respecto juzgando las supuestas cirugías de la conductora.

"De qué te sirve eso cuando lo demás del cuerpo no lo tienes bonito", dijo Zerboni sobre las supuestas cirugías de Alcocer. La molestia habría surgido cuando la también actriz le hizo una recomendación para mejorar su físico, algo que el actor dijo no necesitar.

Piden la salida de Salvador Zerboni

Este no es el primer comentario negativo de Zerboni a una famosa, pues recientemente Laura Bozzo recordó el pleito legal que tuvo con Irina Baeva y Gabriel Soto que se desató por los comentarios que la presentadora hizo sobre la supuesta infidelidad a Geraldine Bazán cuando aún estaba casados.

Zerboni arremetió contra la actriz rusa asegurando que “no tiene talento” y tampoco estudios, mostrándose molesto por la charla de mujeres a la que habría sido invitada Baeva luego de verse involucrada en un escándalo por la supuesta infidelidad de su ahora prometido.

“Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero… Es la esposa de alguien”, expresó.

Te puede interesar: "Con el corazón en la mano", Laura Bozzo suplica reconciliación con Niurka en LCDLF2 | VIDEO

También arremetió molesto contra Ivonne Montero, pues luego del escándalo que se desató cuando confesó el romance secreto que mantuvo por más de cinco años con Eduardo Rodríguez, la actriz fue captada en actitud romántica con Lewis Mendoza.

Aunque todo se trató de un juego de “semana inglesa”, Zerboni aseguró que Montero había “quedado mal” por besarse con Mendoza. Algo que le ganó críticas en redes sociales, donde calificaron su actitud como “machista” al asegurar que la actriz es libre de hacer lo que quiera.

SIGUE LEYENDO:

Cynthia Klitbo: Filtran audios en los que Juan Vidal le habla fuerte a la actriz y le reclama que ronca | VIDEO

"Hay que ponerse a tu nivel": Daniella Navarro explota contra Niurka en LCDLF2 | VIDEO

Hija de Niurka Marcos la defiende de críticas por hacer santería a Laura Bozzo | VIDEO