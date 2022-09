Alfredo Adame explota contra Laura Zapata: "Prefiero a que sean huevones a que se auto secuestren"

A inicios de esta semana, la primera actriz, Laura Zapata se convirtió en tendencia en redes sociales después de asegurar que México es un país de "huevones, de estira la mano", en clara referencia a los distintos apoyos económicos que ha promovido el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Como era de esperarse, la afirmación de la villana de telenovelas no pasó desapercibida para nadie pues famosos de la talla de Yolanda Andrade y Alfredo Adame compartieron su opinión al respecto, desatando una nueva controversia en la industria de la farándula.

Este viernes 2 de septiembre, el programa matutino Venga La Alegría compartió una polémica entrevista con Alfredo Adame en la que habló sobre las declaraciones de Laura Zapata, asegurando que no comparte lo que dijo de nuestro país y mucho menos de sus habitantes.

Sin guardarse nada, el exconductor del programa Hoy dijo que no comparte los dichos de Laura Zapata. Además, aseguró que prefiere que sean "huevones" a que tengan algún tipo de adicción o se "auto secuestren", en clara referencia al delito del que fue víctima la actriz.

"No la comparto. Yo prefiero a que sean huevones a que sean alcohólicos, sean drogadictos y se auto secuestren. Con esa señora (Laura Zapata) no comparto nada. Me tiene sin cuidado lo que diga", sentenció el reconocido presentador de televisión.