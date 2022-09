Laura Zapata aclara quienes son los "huevones" a los que se refería en polémica declaración | VIDEO

Hace unos días la actriz Laura Zapata se encontró con Carlos Alazraki para sostener una charla amena con diferentes temas de interés público. Sin embargo, cuando se tocó el de la política, en especial de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella despotricó por su ayuda al pueblo a través de dinero.

Sin embargo, no sólo se le fue a la yugular al mandatario, también a los mexicanos a quienes calificó de ser unos "huevones" que se conforman con el poco "maíz" que les arroja a través de las tarjetas emitidas por el Gobierno Federal. Mencionó que dicha acción lo mantiene con una alta popularidad.

"Somos un país de huevones. De estira la mano, deme, deme y éste les avienta, los maicea con dos mil pesos, con mil quinientos pesos al mes y ellos se conforman con eso...", declaró la actriz que además recalcó que la gente así no fue a la escuela.

A partir de ese momento, las redes sociales se le fueron encima a Laura Zapata y en especial la conductora Yolanda Andrade quien la encaró en Twitter y hasta le aseguró que se le había acabado el "maíz" que le daba su hermana Thalía tras la muerte de su abuela, doña Eva Mange; le pidió que se pusiera a trabajar.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Laura Zapata aclaró que sus declaraciones no eran generalizadas, pues ella adora al pueblo de México. Ella se refería a la gente que no produce y a los militantes del partido político Morena, así como los que reciben dinero a cambio de sus sufragios, práctica que se conoce de hace muchos años.

"Yo amo a los que se levantan todas las mañanas, a los que trabajan, a los del campo, a mis queridos mexicanos que luchan y que trabajan. A esos los quiero y esos merecerían más dinero, no mil 500 pesos al mes. Yo me refería a los abusivos, a los que viven de nuestros impuestos por vender su pensamiento y su voto, a esos me refería, esos son los huevones de México. Gracias, amigos"

Laura Zapata