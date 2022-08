Bad Bunny: Esto fue lo que dijo el bailarín con el que protagonizó el polémico beso

Quienes vieron los Premios MTV Video Music Awards 2022 seguro notaron, además el atrevido escote de la brasileña Anitta el beso que Bad Bunny se dio con uno de sus bailarines cuando interpretó la canción "Tití me preguntó". La acción, como era de esperarse provocó polémica, pues se puso en tela de juicio su orientación sexual; sin embargo, él obtuvo lo que quiso: ganar más popularidad.

Aunque mucho se ha hablado desde entonces sobre el comportamiento previamente pactado del "Conejo malo" destaca también lo que piensa el hombre con el que tuvo el atrevido acercamiento. Nigel O’Brian, es paisano del reguetonero, pues también es originario de Puerto Rico y está orgulloso por lo acontecido en el evento.

¿Qué dijo el bailarín sobre el beso con Bad Bunny?

Pese al beso que se dio con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, el bailarín Nigel O’Brian no ha sido alcanzado por la prensa rosa. No obstante, esto no fue necesario, pues ya se manifestó a través de sus redes sociales donde calificó la acción en el MTV Video Music Awards 2022 como "otro logro más".

"VMAS 2022 y de gira con el artista #1 mundialmente. Y lo mejor de todo, haciendo historia con mis compañeros junto a una mente maestra. Todavía no sé cómo procesar que todo sacrificio esté teniendo su recompensa y más cuando es lo que realmente quiero", escribió a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación, donde se puede ver el beso con el cantante, aseguró que "lo hicimos cabr$% y vamos por más. De Juana Díaz pal mundo entero", mencionó el agradecido bailarín.

El polémico beso de Bad Bunny con su bailarín (Foto: Captura de pantalla)

Bad Bunny va por más

Como ya se había mencionado con antelación, Bad Bunny tendrá una colaboración con la banda inglesa Gorillaz en el que será su octavo álbum de estudio, el cual llevará por nombre "Cracker Island" y que saldrá a la venta a finales de febrero del siguiente año. Otros artistas que aparecerán en el material son Stevie Nicks, Thundercat, Adeleye Omotayo y The Pharcyde’s Bootie Brown, entre otros.

Es así como el intérprete de "Neverita", "Un coco" y "Ojitos lindos" va labrando su propia historia para convertirse en toda una leyenda polifacética, pues ya demostró sus dotes como actor a lado de Brad Pitt y Sandra Bullock en la cinta "Tren Bala" y aunque su participación fue breve, le bastó a los expertos para darle buenas críticas.

El disco "Cracker Island" ya se puede pre-ordenar (Foto: TW @gorillaz)

SIGUE LEYENDO:

Bad Bunny sigue haciendo historia; colaborará en el nuevo disco de Gorillaz: "Cracker Island"

Dulce Soltero: ¿Quién es la modelo que brilla en OnlyFans junto con Celia Lora y Karely Ruiz?