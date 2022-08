Bad Bunny: Las sorprendentes críticas del papel del cantante en "Tren Bala" al lado de Brad Pitt

Cuando un artista alcanza la fama y popularidad, es natural que sea convocado para participar en proyectos distintos a los que desempeñan. La actuación, música y la política son las plataformas que suelen mezclarse entre sí. En el caso de Bad Bunny soltó el micrófono para aparecer en la pantalla grande dentro de la película "Tren bala" (Bullet Train) a lado de Brad Pitt.

Aunque el reguetonero originario de Puerto Rico ya había tenido una participación en la serie "Narcos México", no es suficiente para ganarse el respeto de los críticos como histrión. De igual manera, el panorama para él podría no ser el mejor, pues hay que recordar que así como tiene fans también retractores que consideran que no posee talento.

Para sorpresa de todos, las opiniones de los expertos, en su mayoría, le dieron pulgar arriba después de que recibiera elogios pese a su corta participación, la cual fue explosiva. ¿Será que esto lo impulse a comenzar una carrera como actor y se olvide de la música? De momento se desconocen sus planes, pero una cosa es segura, Bad Bunny sigue cosechando éxitos contra todo pronóstico.

"No me puedo quedar corto, pero no pienso en eso mucho porque al final del día lo mío siempre va a ser la música, esa es mi pasión número uno y en lo que yo puedo decir que soy bueno", respondió en entrevista con el experto en cine Óscar Uriel.

¿Cuáles fueron las opiniones de los críticos?

Cuando Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, comenzó a trabajar para alcanzar sus sueños de ser un famoso cantante, nunca se imaginó que le llegaría tan pronto. Ahora, a sus 28 años, es considerado como uno de los máximos exponentes del género urbano y tal parece que podría convertirse en todo un actor reconocido.

Tras darle vida a un peligroso sicario mexicano llamado "El Lobo", el intérprete de "Me porto bonito" y "Efecto" le llenó la pupila a la mayoría de los críticos con su desempeño frente a la cámara. De igual manera destaca que no se "achicó" frente a la presencia de Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, y Sandra Bullock, otra grande de la industria cinematográfica.

Expertos como Gonzalo Franco de Área Jugones, José Luis ArribasGalas de Cinemegavia, Loretta Chantiri de Código Espagueti o Acción Cine, coincidieron en que la participación de Bad Bunny en "Tren bala" fue inesperadamente buena, pues su presencia le dio un toque especial a pesar de ser breve y sustanciosa. De igual manera mencionaron que merece un aplauso por su "hilarante papel".

Bad Bunny en "Tren bala" (Foto: Captura de pantalla)

