Pablo Montero pide disculpas a reportera que lo incomodó; se "descontroló" porque estaba con su hijo

El cantante Pablo Montero volvió a generar polémica después de que intentó quitarle el celular a una reportera de la televisora del Ajusco por hacerle preguntas que lo incomodaron. Aunque él le pidió no cuestionarle nada "que no iba al caso" y "que fuera más profesional", momentos después se fue en contra de ella.

Los hechos ocurrieron después de un concierto que ofreció en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila. Durante su encuentro con la prensa, la periodista abordó el tema de sus presuntos problemas de adicción y si se atendería en un centro de rehabilitación. Esto fue suficiente para que el también actor se molestara y exigiera que se borrara la grabación del teléfono.

Ante esto, Pablo Montero ofreció una disculpa pública debido a que su comportamiento no fue el correcto, además de querer redimirse en caso de haber un daño, pues aceptó que los medios de comunicación son importantes para los artistas y que, en su caso, lo han apoyado mucho.

"Acepto que mi forma de actuar, en términos de ésta entrevista no tuvo que ser así. Sin embargo, me descontroló la pregunta porque estaba justo con mi niño platicando y lo tenía a mi lado y pues, eso fue lo que me molestó, no que me hiciera la pregunta, yo siempre contesto esa pregunta y digo cómo estoy yo. Yo dije que ya hice ese paso y estoy en otra etapa...", narró el famoso en entrevista para De Primera Mano.

¿Hubo un manotazo de Pablo Montero a la reportera?

Sobre si la seguridad del cantante no dejó salir a la reportera, él comentó que se dirigió al escenario y tanto a la reportera como a su compañero los escoltaron a la salida y ya no pudieron ingresar al recinto. En cuanto a la grabación aseguró no saber lo que había pasado con ella.

A pregunta expresa del momento en que se fue en contra de la comunicadora, si hubo un manotazo, Pablo Montero aclaró que nunca pasó sino que al pedirles que apagaran el micrófono, lo tomó, pero en el forcejeó terminó por caerse el aparato y eso fue lo que se apreció en la grabación.

Al final aclaró que está dispuesto a contactar a la joven para ofrecerle una disculpa y "pagar lo que se tenga que pagar" con la finalidad de que las cosas queden hasta ese punto y se de la vuelta a la página.

SIGUE LEYENDO:

Yanet García demuestra que el blanco es el color que la hace lucir como diosa griega en 4 FOTOS

Snoop Dogg: esto dijo el rapero sobre el éxito y la relación con los amigos; hay que hacer sacrificios

Olivia Newton-John: Dónde ver "Vaselina", la película que inmortalizó a la actriz