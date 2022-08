Snoop Dogg: esto dijo el rapero sobre el éxito y la relación con los amigos; hay que hacer sacrificios

Bien dicen que los años no pasan en vano y en el caso de Snoop Dogg, uno de los máximos exponentes del hip-hop, es natural que tenga un alto grado de sabiduría, algo que ahora compartió con sus fans durante una entrevista que le hizo su colega A$AP Rocky para VICE; hablaron sobre lo que ocurre en el círculo familiar y amistoso de la gente cuando se alcanza el éxito.

En el video titulado "Snoop Lion X A$AP Rocky - Back & Forth" explicó que las diferencias con el círculo cercano son mínimas al principio; sin embargo, con forme tienen mayores responsabilidades y trabajan duro para alcanzar las metas trazadas es notable el cambio al grado de dejar muchas amistades en el camino.

Calvin Cordozar Broadus, nombre real del rapero a quien también se le conoce como "Snoop Lion", afirmó que al fenómeno mencionado se le conoce como "cerrar la brecha", pues es ésta es la que se abre cuando comienzan la carrera como famosos. En este caso, dijo que cuando se ha avanzado es necesario hacer una lista nueva de amigos, pues el esfuerzo no es el mismo para sostener la relación en ambas partes. Entonces es cuando se debe hacer este sacrifico.

"¿Cómo cierras la brecha? Tienes que bajar con ellos. Cuando bajas con ellos, pierdes. Entonces, tú debes seguir creciendo y ellos deben cerrar la brecha. Ellos te deben alcanzar y si no llegan, déjalos atrás", aseguró Snoop Dogg frente a la pareja de Rihanna.

En este sentido, el cantante de 50 años famoso por canciones como "Bad Decisions", "Young, Wild & Free" y "Nuthin But a G'Thang" recordó que es necesario aferrarse a conseguir el éxito sin olvidar sus orígenes, no obstante, aclaró que las amistades deben de servir para impulsar y no para echar pasos en retroceso.

¿Quién es Snoop Dogg?

Con una larga carrera artística Snoop Dogg destaca por ser uno de los representantes del denominado gangsta rap, subgénero del hip-hop que se caracteriza por el estilo de vida violento de la juventud; NWA fue uno de los pioneros a mediados de la década de los años 80. Dr. Dre, exintegrante de la agrupación es uno de sus grandes amigos, pues fue él quien lo descubrió y lanzó a la fama.

El cantante también es productor, actor y empresario originario de Long Beach, California, en Estados Unidos, mostró interés por la música desde su juventud. A pesar de haber cursado sus estudios en al Escuela Politécnica local enfrentó varios problemas con la ley tras graduarse.

Dr. Dre y Snoop Dogg durante el show de medio tiempo del Super Bowl LVI (Foto: Captura de pantalla)

Su idea de alcanzar el éxito la tuvo muy clara desde el principio, pues en 1994 ganó tres premios Billboard Music Awards y dos premios MVT Video Music Awards. De igual forma ganó el American Music Award al Artista Favorito Rap/Hip-Hop (1995), el Soul Train Music Award al Mejor Álbum de Rap (1995) y recibió el BET por Beautiful. Se recuerda también por su participación en el Super Bowl de este año.

