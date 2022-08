Olivia Newton-John: Además de Vaselina, estas son las películas más emblemáticas de la actriz que falleció a los 73 años

Este lunes 8 de agosto se ha dado a conocer sobre el lamentable fallecimiento de la actriz y cantante de pop australiana Olivia Newton-John, quien logró destacar en el mundo del entretenimiento incluidos el cine, la televisión y la música, pero también por su activismo respecto a la salud, siendo defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud.

Olivia Newton-John nació en Cambridge, Reino Unido el 26 de septiembre de 1948 y falleció en California, Estados Unidos este 8 de agosto de 2022 a los 73 años de edad; la famosa se desempeñó como actriz y cantante que lanzó más de 10 álbumes, de los cuales destacan Grace and Gratitude (2006), If Not for You (1971), Have You Never Been Mellow (1975) con canciones como "Let Me Be There", "If You Love Me Let Me Know", y "I Honestly Love You".

La actriz murió a los 73 años de edad

Su esposo John Easterling fue quien envió el comunicado sobre la noticia, señalando entonces:

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

La actriz murió a los 73 años de edad. FOTO IG: therealonj

Su paso por el cine

La actriz debutó en el cine en la cinta "Funny Things Happen Down Under" en 1965 interpretando el personaje de Olivia, donde posteriormente tuvo la oportunidad de protagonizar la cinta "Grease" o "Vaselina" en 1978, actuando al lado de John Travolta, convirtiéndose en uno de los referentes de las películas de romance de todos los tiempos.

Sin embargo, su trabajo actoral apenas iniciaba, ya que también destacó en películas como "Tal para cual" en 1983, "It's My Party" en 1996, "A Few Best Men" en 2011; su última participación en el cine fue en la película "The Very Excellent Mr. Dundee" en 2020.

A continuación te mostramos la filmografía completa de la famosa actriz que fue diagnosticada con cáncer de mama que la obligó a cancelar toda la publicidad y el tour como parte de su álbum "Physical":

Filmografía

1965-Funny Things Happen Down Under

1970 Toomorrow

1978-Grease

1980-Xanadu

1983-Tal para cual

1990-A Mom for Christmas

1994-A Christmas Romance

1996-It's My Party

2000-Sordid Lives

2001-The Wilde Girls

2010-1 a Minute

2010-Score: A Hockey Musical

2011-A Few Best Men

2017-Sharknado 5: Global Swarming

2020-The Very Excellent Mr. Dundee

