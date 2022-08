Bad Bunny en el escándalo político por tener relación con un exmiembro del gobierno chavista

Apenas se estrenó "Tren Bala", la cinta en la que el puertorriqueño Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, hizo al lado del emblemático ícono de Hollywood Brad Pitt, pero no obstante el éxito mediático el cantante de trap se encuentra en medio de la polémica luego de que el programa Chisme No Like informó que el nombre de una persona relacionada al chavismo de Venezuela en algún momento llegó a financiar su carrera.

“Rimas Entertainment tuvo como socio, en sus corporaciones, al viceministro de Chávez, confirmado con papeles […] miren esto dice aquí que participó como parte de la sociedad de Rimas Entertainment de Noah Assad, mánager del Conejo Malo”, explicó Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like.

De esta forma se exhibe como Rafael Ricardo Jiménez Dan, exministro del chavismo, está detrás del origen del grupo Rimas Entertainment, LLC, aportando dinero para iniciar sus operaciones y apoyar la carrera del intérprete de “Yo perreo sola” desde noviembre del 2021 hasta marzo del presente año.

El polémico caso se conoce luego de que la exesposa del socio comercial de Jiménez y mánager de Bad Bunny, Noah Kamil Assad Byrne, interpusiera una demanda para exigir 500 millones de dólares supuestamente producto del éxito del cantante.

Bad Bunny estaría en una empresa con capital de un chavista

Cabe señalar que Bad Bunny ha logrado una inmensa fortuna que asciende a los 18 millones de dólares como patrimonio y se va a presentar en diciembre en el Estadio Azteca para poner fin a su gira "El Último Tour del Mundo 2022".

SEGUIR LEYENDO

Bad Bunny le gustan los corridos tumbados y ELLOS son sus exponentes favoritos