Bad Bunny sigue haciendo historia; colaborará en el nuevo disco de Gorillaz: "Cracker Island"

Pasado el mediodía, la agrupación Gorillaz emocionó a sus fans después de anunciar su próximo material discográfico: "Cracker Island" el cual tendrá interesantes colaboraciones incluyendo la del reguetonero del momento, Bad Bunny. Fue a través de sus redes sociales que lanzaron lo que sería la portada con las imágenes de los clásicos personajes.

Este disco será octavo álbum de estudio de la banda inglesa creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett y que mucho llamó la atención por sus cuatro dibujos animados: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs. En días anteriores ya habían hablado del material, del cual aseguraron que será "es el sonido del cambio y el coro del colectivo" y que los "tonos sagrados serán la banda sonora de nuestra ascensión colectiva a la nueva dimensión", de acuerdo con la revista Rolling Stone.

Lo único malo para los fans es que el anuncio se hizo de manera prematura, pues será hasta finales de febrero del 2023 cuando se lance a la venta; sin embargo, aquellos que no se puedan esperar tanto ya pueden pre-ordenarlo a través de la página oficial de Gorillaz y aparten su disco.

El disco "Cracker Island" ya se puede pre-ordenar (Foto: TW @gorillaz)

Bad Bunny sigue haciendo historia

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es uno de esos artistas que construyó su fama poco a poco y sin que muchas personas se dieran cuenta. Ahora existen dos grupos de personas, los que lo aman y los que lo odian. Estos últimos consideran que su música no es buena, pero por algo tiene mucho éxito ¿no?

En fechas recientes llamó mucho la atención que el puertorriqueño tuviera buenas críticas tras aparecer en la cinta "Tren Bala" a lado de icónicas figuras de Hollywood como Brad Pitt y Sandra Bullock. Aunque su actuación fue breve, fue suficiente para hacerse notar en la industria cinematográfica y pueda ser considerado en futuros proyectos.

Ahora, el ganador del premio VMA del MTV al "Artista del año", hecho que hizo historia por ser el primer cantante de habla no inglesa que se lo lleva, sorprendió a todo el mundo tras ser anunciado dentro del próximo material discográfico de Gorillaz, quien también colaborará con Stevie Nicks, Thundercat, Adeleye Omotayo y The Pharcyde’s Bootie Brown, entre otros no menos importantes.

