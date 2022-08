Yolanda Andrade le responde a Laura Zapata tras llamar a los mexicanos "huevones"; le pide que se ponga a trabajar

Cuando Laura Zapata aseguró que fue una de las mejores villanas de telenovela hace algunas décadas, no mintió, pues en esta ocasión se viralizó por haber hecho una serie de declaraciones desafortunadas sobre los mexicanos y en especial a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras asegurar que México es un país de “huevones” y de estirar la mano, mencionó que el mandatario los "maicea" con 2 mil pesos al mes, cantidad con la que se conforman y hecho por el que lo "adoran". Por si fuera poco, tildó a los seguidores de AMLO como personas ignorantes, pues "no fueron a la escuela".

“No lo aguanto, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón y porque es una tira, es la tira de nuestro país, ¿por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto”, señaló la hermana de Thalía en entrevista con Carlos Alazraki.

Yolanda Andrade le responde a Laura Zapata

Como es natural, lanzar declaraciones de este tipo tienen una reacción, sea a favor o en contra. No obstante, no le fue nada bien a Laura Zapata, pues los internautas (y algunos compañeros del medio) la tacharon de clasista y racista. Una de las figuras reconocidas que no se quedó callada fue la Yolanda Andrade, quien le respondió a través de Twitter.

Al haberse viralizado la villana de telenovela se convirtió en HT y la conductora no dudó en usarlo para emitir su comentario, mismo donde le respondió de la misma manera. Incluso mencionó la ayuda que le dio su famosa hermana:

"#laurazapata Los Mexicanos NO Somos Huevones! La Huevona eres tú! Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía. Ponte a Trabajar!!! #laurazapata #yolandaandrade"

Yolanda Andrade no se quedó callada y así respondió (Foto: TW @yolandandrade)

Por su parte, Laura Zapata se mostró "divertida" por la ola de reacciones en su contra después de sus declaraciones. En este caso, aseguró que ella sólo dijo verdades, además recordó todas las polémicas en las que se ha visto envueltas para finalizar con burlas y llamar a las personas "divertidas" y "pobres de espíritu".

"...Ya pónganse a trabajar bola de huevones estira manos y recibe limosnas. Saquen la casta y dejen de vender la poca dignidad que les queda ante tal desgobierno que está acabando con ustedes y con mi amado México", escribió en un hilo de Twitter

Laura Zapata le respondió a todos su haters (Foto: TW @LAURAZAPATAM)

