Pandora: estos fueron los famosos "jingles" que la agrupación hizo antes de formarse | VIDEO

Canciones como "¿Cómo te va mi amor?" y "Como una mariposa", entre otras muchas más, la agrupación Pandora se ganó el corazón de los mexicanos. Al igual que muchos artistas, ellas tienen su historia que data del año 1985 y desde entonces, con altas y bajas, se mantuvieron presentes en el gusto de todos.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, María Fernanda Meade y las hermanas Mayte e Isabel Lascuráin recordaron cuando comenzaron a cantar por primera vez. En este caso eran las voces de varios comerciales de varios productos y marcas relevantes reconocidos (en esos años).

Mayte dijo que fueron en principio "jinglistas" y que tuvieron de compañeros a Manuel Mijares y a Mimí de Flans. De igual manera dijo que fueron coristas. Con alegría cantaron varios de los temas musicales cantados que en su momento fueron muy sonados como: Bubble Gummers (calzado para niños), Halls, Rubia Superior, entre otros no menos importantes.

Aunque tocas interpretaron a la perfección cada uno de los jingles aclararon que pocas veces participaron las tres juntas, pues las marcas las pedían de acuerdo con su tipo de voz.

Nace Pandora después de luchar... contra su padre

Las hermanas Lascuráin recordaron que su padre y el de Fernanda las metieron a estudiar canto y que no había problema con que fueran "jinglistas", pero cuando les tocaban el tema de querer ser cantantes de manera profesional recibían una rotunda negativa.

Sin embargo, Mayte invitó a su papá a un restaurante para platicar del tema y exponerle que "era su vida y quería cantar", algo que lo conmovió y lo hizo cambiar de opinión. "Me vio, yo creo tan segura que me dijo: 'es verdad que si en la vida no se hace lo que uno quiere, la vida te va pesando como si tuvieras piedras en la espalda, canta'", reveló.

La respuesta de su padre las emocionó mucho, pues era algo que desearon mucho. No obstante, se enfrentaron a los obstáculos propios que todo artista atraviesa cuando busca exponer su talento para ganar popularidad y escalar a la fama. En su caso, después de varios rechazos encontraron hacerse escuchar por el productor Miguel Blasco y tras ponerlas a prueba en un evento, consiguieron su primer contrato.

Comienza en el minuto 43:12

SIGUE LEYENDO:

Universitaria vende tamales para pagar la escuela y se vuelve viral por estar becada | VIDEO

Joven inscribe a su ex novio al Servicio Militar por haberle sido infiel | VIDEO

Kristal Silva se convierte en una chica mala y así presumió su outfit en Instagram | FOTO