La fiesta de 15 años de la hija de Poncho de Nigris toma un giro inesperado por la nueva postura del modelo

A lo largo de esta semana el nombre de Poncho de Nigris ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula por toda la controversia que ha sucedido sobre la fiesta de 15 años de su hija mayor, Ivanna, producto de su exrelación con la modelo, Lucy Garza.

En distintas declaraciones el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" dijo que no quiere que las dos familias se reúnan en la fiesta de Ivanna, por lo que le ofreció a la menor un viaje o un costoso regalo. Ante esta situación Lucy Garza compartió un comunicado en redes sociales.

Ante sus seguidores en Instagram, Lucy Garza, compartió un comunicado en el que dijo que Poncho de Nigris no puede acompañar a su hija mayor, Ivanna, por un compromiso laboral que tiene. Lamentó que el modelo se pierda una fecha tan importante para le menor.

Tras la postura de Lucy Garza, su expareja sentimental y madre de Ivanna, Poncho de Nigris hizo una transmisión en vivo en la que volvió a hablar de la fiesta de cumpleaños de su hija mayor. El modelo lamentó que la situación haya crecido tanto que incluso acaparó la atención de la industria.

En una transmisión en vivo, Poncho de Nigris, finalista de "La Casa de los Famosos México", dijo que las personas que importan en su vida son sus cuatro hijos y su esposa, Marcela Mistral, en referencia a la mala relación que tendría con Lucy Garza, la madre de su hija mayor.

Sobre la fiesta de cumpleaños, Poncho de Nigris confesó que hasta el momento no le han pedido apoyo económico e incluso se mostró en condiciones de cancelar su compromiso laboral para acompañar a su hija, Ivanna, en la esperada celebración de cumpleaños.

"Espero que el tema ya no siga creciendo. No me dicen qué necesitan, quieren que vaya, cancelo el evento", sentenció.