Pandora: la vez que Raúl Velasco humilló a Isabel Lascuráin frente a varios artistas | VIDEO

El grupo Pandora es uno de los más queridos por los mexicanos, pues desde que iniciaron su carrera musical en el año de 1985 se ganaron el corazón de todos por su voz armoniosa. Después de tanto tiempo continúan vigentes, pero con mucha experiencia, misma que compartieron en entrevista con Yordi Rosado.

Al ser artistas de la "vieja escuela" era normal su encuentro con Raúl Velasco, presentador del programa "Siempre en Domingo" el cual fue semillero de muchos artistas. Aunque frente a las cámaras era una cosa, detrás de éstas no era igual y en esta ocasión Isabel Lascuráin reveló que con ella era muy exigente y duro.

"Velasco era una persona que era tan importante que a veces no tenía el filtro de decirte las cosas de alguna forma. Un día en un avión se subió y me dijo directamente con todos los artistas... y me dijo: 'a tú, si no bajas de peso no vuelves a salir en la tele'. O sea, gracias por decírmelo, acepto su comentario, pero dígamelo más en privadito, no. Que aparte se lo dije en algún momento...", reveló la cantante.

De igual manera, Isabel mencionó que nunca supo el porqué él siempre fue exigente particularmente con ella. Sin embargo, también reconoció su trayectoria y lo importante que fue en su momento y aunque "sus formas no eran las correctas, en el fondo funcionaban", destacó.

Mayte Lascurain le escribe una carta a Raúl Velasco

Tras asegurar que es una persona que no se puede quedar callada, Mayte Lascurain le explicó a Yordi Rosado que le escribió una carta a Raúl Velasco para comunicarle el descontento con su manera de ser y también para agradecerle el impulso que le dio a sus carreras el programa "Siempre en Domingo".

"A mi heramana la ha tratado con mucha dificultad. Ha sido muy soberbio con los artistas, ha sido poco tolerante. Yo puedo entender que usted quiere guiarnos... entonces todo esto se lo dije, le dije la verdad. Digo, yo le agradezco, pero antes que todo usted fue una gente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático. Y no nos quedaba otra que hacerle caso", mencionó la cantante.

Como era de esperarse la respuesta llegó de inmediato de parte del presentador, quien ya sufría de cáncer en el hígado. Y aunque ella pensó que se molestaría, fue lo opuesto, pues le agradeció sus palabras y le ayudó a entender el porqué estaba atravesando por una enfermedad tan compleja en ese momento. Después del detalle, se convertieron en buenos amigos.

