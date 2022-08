Laura Zapata se lanza contra seguidores de AMLO: “Somos un país de huevones, de estira la mano” | VIDEO

En las últimas horas, el nombre de Laura Zapata ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que ofreció una entrevista en la que despotricó en contra de Andrés Manuel López Obrador y por si fuera poco se lanzó en contra de los seguidores del mandatario tabasqueño, además, la temida villana de las telenovelas aseguró que México es un país de “huevones”, por lo que sus palabras generaron todo tipo de reacciones.

Esta nueva polémica de Laura Zapata se originó tras una entrevista con el periodista Carlos Alazraki, la cual, está disponible en YouTube y durante dicha charla, la reconocida actriz habló de diferentes temas relacionados a su carrera y vida personal, no obstante, a sabiendas de que es una de las principales detractoras de Andrés Manuel López Obrador, el entrevistador no dudó en preguntarle los motivos de su aversión al mandatario y la hermana de Thalía aprovechó para lanzarse contra el actual presidente de la República Mexicana.

“No lo aguanto, de plano, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón y porque es una tira, es la tira de nuestro país, ¿por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto”, señaló Laura Zapata.

En otro momento de la entrevista, Carlos Alazraki cuestionó a Laura Zapata sobre la popularidad de López Obrador y la actriz aseguró que la aceptación del mandatario es porque México es un país de “huevones”.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y “¿no me da? ¡Deme, deme!” y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen “maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera”, entonces sumando les han de dar como 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo, ¿qué nos pasó a los mexicanos?”, expresó la actriz.

Laura Zapata se ha lanzado en más de una ocasión en contra del actual gobierno federal. Foto: Especial

Para finalizar el tema, Carlos Alazraki y Laura Zapata concluyeron que Andrés Manuel López Obrador es “El Rey Midas inverso” ya que todo lo que toca lo destruye. “No llegó a trabajar por México, lo llegó a destruir, es un acomplejado, no lo aguanto”, finalizó la actriz.

Tras las declaraciones de la actriz, en redes sociales se generaron todo tipo de opiniones pues hubo quien apoyó las palabras de Laura Zapata, sin embargo, los seguidores de López Obrador salieron a defenderse y se originaron intensos debates en torno a esta polémica.

