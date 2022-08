¿Laura Zapata se reconciliara con Thalía y sus hermanas tras la muerte de su abuelita? Esto fue lo que dijo

Hace unos días la actriz Laura Zapata estuvo de manteles largos debido a que cumplió 66 años de edad y aunque es algo que festejó, no fue como en ocasiones anteriores debido a la partida de su abuelita doña Eva Mange y de su maestra Lupita, a quien quiso mucho y le aprendió lo que sabe de canto.

"Un año difícil, un año diferente, se fue mi abuelita preciosa. Es el primer año de mi vida que la paso sin ella. Se fue mi maestra el 30, mi maestra Lupita, mi maestra de canto que era mi maestra hace 36 años que estuvo en mi casa viviendo 9 meses. Entonces fuerte, fuerte y difícil, pero aquí estamos", declaró ante medios comunicación.

¿Cómo ve Laura Zapata la vida ahora?

En esta nueva etapa en la vida de Laura Zapata ve las cosas de otra forma, pues recibe esta nueva vuelta al Sol con salud, entendimiento equilibrio y comprensión. "Son tiempos difíciles, pero son tiempos de crecer y de amar", sentenció.

De igual forma, compartió que recibió varios presentes por su onomástico como flores, chocolates, vinos, mucho cariño y a sus dos hijos. Sin embargo, todo cambió después de que le preguntaron por sus hermanas y una posible reconciliación.

"Valorar la vida no quiere decir 'tropezar con la misma piedra'. O sea, valorar la vida no quiere decir que estos golpes te vuelvan tonto. 'Ay, se me cayó el niño entonces, pues desde que se me cayó entonces ya es un burro'", afirmó de manera tajante.

Asimismo, cuando era cuestionada por una reportera del programa De Primera Mano, la frenó de inmediato para decirle que no iba a responderle porque en dicho medio "tergiversan sus palabras".

¿Por qué Laura Zapata está distanciada de sus hermanas?

Cabe destacar que Laura Zapata y sus hermanas no tienen, desde hace mucho tiempo, una relación cercana por diversos factores. Como el secuestro que vivió a lado de Ernestina; sin embargo, ésta sacó un libro después de su amarga experiencia donde señaló a la actriz estar detrás del secuestro.

De igual manera, ahora que falleció su abuelita, declaró que Thalía no le había ayudado con los gastos funerarios. Aunque después dijo que sólo no habían tocado el tema.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz y su vestido de serpiente que todas quieren usar y vale menos de 200 pesos

"Nachito", el perrito que dio su vida defendiendo a su familia de una serpiente venenosa; así lo despidió su dueño

Cynthia Klitbo le responde a Juan Vidal tras quejas por su forma de dormir: “sí ronco, porque soy una leona”