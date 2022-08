Laura Zapata: Así reaccionó la actriz tras fuertes críticas de Yolanda Andrade y AMLO

En los últimos días el nombre de Laura Zapata ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que durante una entrevista con Carlos Alazraki se lanzó en contra de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que México es un país de “huevones” y de “estira la mano”, ante dicha situación, fue tachada de “clasista” y otras personalidades de la farándula se lanzaron en su contra como en el caso de Yolanda Andrade, quien le pidió a la actriz que se pusiera a trabajar pues durante muchos años ella vivió del dinero que le daba Thalía, por lo que la temida villana de telenovelas no se quedó callada y siguió respondiendo a todos estos ataques.

Para poner en contexto a nuestros lectores es importante señalar que Laura Zapata es una de las principales detractoras de la actual administración del gobierno federal y así lo reafirmó durante la mencionada entrevista en la que aseguró que la popularidad de López Obrador es debido a que “maicea” a los mexicanos regalando apoyos económicos a diestra y siniestra.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y “¿no me da? ¡Deme, deme!” y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen “maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera”, entonces sumando les han de dar como 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo, ¿qué nos pasó a los mexicanos?” fueron las palabras de la actriz que generaron la polémica.

Las palabras de la actriz tuvieron una gran repercusión y llegaron hasta los oídos del López Obrador, quien defendió a los mexicanos asegurando que las palabras de la actriz eran muestra del clasismo que permea en la sociedad, además, la conductora Yolanda Andrade también se metió a la polémica y le mandó un contundente mensaje a la actriz, el cual, avivó la polémica y convirtió a Laura Zapata en blanco de todo tipo de críticas.

“Laura Zapata, los Mexicanos NO Somos Huevones. ¡La Huevona eres tú! Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía. ¡Ponte a Trabajar!”, escribió Yolanda Andrade.

Laura Zapata se defiende ante críticas

Luego de la ola de insultos que recibió en redes, Laura Zapata se mostró divertida con toda la situación pues aseguró que todas las muestras de odio solo demuestran que las verdades “incomodan”, además, pidió a sus detractores ser más creativos en sus insultos pues siempre le dicen los mismos.

“jajajajaja. Ahora sí me hicieron el día. Me acusan de racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de Carlos Alazraki, de verdad qué nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los que siempre me dice y que si estoy amargada, vieja y fea, que si me paga la derecha, que vivo en la tribulación porque mi hermana Thalía se casó con un rico, que si soy de taraVisa, que si vivo en un calvario porque mi hermana es más famosa que yo, que no soy famosa porque hace años no hago nada… jajaja ¡qué divertidos!”, escribió la actriz, quien cada que le hacían comentarios sobre Yolanda Andrade ponía emojis de caras a punto de vomitar, además, pidió que en lugar de criticarla, exijan al gobernó que haga su trabajo y que deje de destruir a la sociedad.

