"Winnie The Pooh: Blood and Honey" y el tráiler que aterroriza al que fue su público infantil | VIDEO

"Winnie Pooh" es un personaje creado en el año 1926 de la mano e imaginación del escritor Alan Alexander Milne. Destaca por ser ingenuo y parsimonioso, además ser ser amigable, determinado y muy analítico. Él es muy feliz a lado de sus amigos Piglet, Tigger, Igor, Búho, Cangu y Christopher Robin.

Tal fue el éxito de sus aventuras que Walt Disney Company no tardó en aparecer para adaptarlo a películas. Esto ocurrió en el año de 1966, cuando hizo "Winnie Pooh and the honey tree". La reacción de los niños de la época fue más que obvia, pues se encariñaron de inmediato con el universo del osito amarillo de felpa.

"Winnie Pooh" nació en 1926 gracias a Alan Alexander Milne (Foto: IG @pooh)

Sin embargo, con el paso del tiempo se deformó la historia tras la teoría, nacida en redes sociales, de que la caricatura representaba un trastorno mental. Ésta señaló directamente al único humano, Christopher Robin, de tener todos los problemas y representarlos en los animales de peluche: Pooh, trastorno obsesivo compulsivo, Igor, depresión; Tigger, déficit de atención y Pigglet, desorden de ansiedad generalizada.

Sin embargo, esto sólo fue una de las tantas ideas que se le ocurren a los internautas como mero juego. Lo que no es una broma es que el tierno oso regresará a la pantalla grande, pero de una forma mucho más aterradora. Al estilo de "Hostal" o "The Purge", sus aventuras se traducirán en caos y sangre.

Winnie Pooh regresará a la pantalla grande sediento de sangre

Aunque ya se había anunciado que el oso volvería para aterrorizar a las nuevas generaciones, a través de la cinta de terror subgénero "Winnie the Pooh: Blood and honey", fue hasta apenas que se liberó el primer tráiler de la obra producida por Scott Jeffrey y escrita y dirigida por Rhys Waterfield.

En este caso, Christopher Robin acude con sus amigos en búsqueda de su pequeño amigo, pero las cosas no resultan como lo planeaba, pues tanto Winnie como Pigglet se dan a la tarea de eliminarlos uno a uno de una manera salvaje y brutal que dejará a más de uno asustado cuando se proyecte.

Por desgracia el tráiler aún no anuncia fecha de estreno, pero no sería una sorpresa que éste sea a finales de octubre, durante la época de Hallowen y con la ambiente de una manera especial.

Winnie se olvidará de la amistad que tuvo con Christopher Robin (Foto: Captura de pantalla)

