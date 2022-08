La Academia 2022: Pablo Chagra aclara polémica con ex alumno

Luego de la salida de Santiago de la casa de “La Academia”, el polémico exalumno siguió dando de qué hablar, esto tras hacer un en vivo en donde habló respecto a Pablo Chagra y aseguró que no podría ser amigo del creador de “Chismillenial” por que es una persona que se dedica a crear polémicas.

Tras estos comentarios, el famoso tiktoker reaccionó al respecto y aseguró que el que creaba las controversias era Santiago y no él, sin embargo, Chagra ya habló al respecto y di detalles de la situación.

Pablo Chagra aclara polémica con Santiago

Fue por medio de su ya conocido canal de Tiktok “Chismillenial” en donde Pablo Chagra habló sobre la polémica que lo envuelve junto con Santiago y aclaró que en ningún momento le tiró mala onda al académico.

Y es el creador de “Chismillenial”, mostró algunos de los tweets en donde habla de Santiago, sin embargo, en ninguno de éstos se muestra algún tipo de ataque o burla para el aspirante a cantante.

Incluso, Chagra aseguró que Santiago era uno de sus alumnos favoritos para que ganara el concurso, pues se le hizo guapo, sin embargo, pasaron dos situaciones con el polémico alumno con las que cambió de opinión, la primera fue cuando Santiago le hizo caras a Ana Bárbara de quien el tiktoker es fanático y el segundo cuando jugó con los sentimientos de Isabella.

Pese a todo, Pablo Chagra asegura que si se encuentra de nuevo a Santiago, lo saludará como a cualquiera de los ex alumnos de La Academia y si no, no pasa nada.

Por otra parte, Chagra aclaró a todos aquellos que lo llaman “pseudo periodista” no le molesta pues efectivamente no es periodista pues él estudió comunicaciones y no periodismo.

bmz