Nodal estrena look en verde y muestra por primera vez su pecho sin tatuajes de Belinda

Luego de varios meses en los que al parecer no encontraba la paz, por fin Christian Nodal posa para sus seguidores en una fotografía en donde se deja ver muy tranquilo, feliz y con un nuevo look.

Pese a que ha sido muy criticado por sus constantes cambios de color en su cabellera, a Christian Nodal siempre le ha gustado arriesgarse y no lucir como un vaquero tradicional, en esta ocasión el nacido en Caborca, Sonora sorprendió con un cabello en color verde.

Aunque esta no es la primera vez que se pinta de este color su cabello, sus seguidores resaltan que este cambio de look le sentó muy bien en su nueva etapa, además le piden que por favor ya saque su nuevo disco.

Tranquilo y sin tatuajes de Belinda

Además de su nuevo look, lo que llamó la atención en su nueva publicación es que el intérprete de “Aquí abajo” se ve muy tranquilo acostado en medio de un edredón blanco con la naturaleza a su alrededor y su pecho completamente descubierto.

Debido a lo anterior esta sería la primera vez que el sonorense deja ver sin ningún problema esta parte de su cuerpo, la cual causó mucha polémica hace algunos meses pues Nodal tenía tatuados los ojos de su ex prometida, Belinda y al anunciar su separación el cantante inmediatamente cubrió todos o casi todos los tatuajes que se hizo en honor a la rubia.

Y aunque ya había compartido en una entrevista que había tatuado los ojos de Belinda con un par de alas, no había mostrado cuál fue el resultado final ahora podemos apreciarlo y podemos ver que de aquel tatuaje de su ex ya no queda nada.

Foto: IG @nodal

Por otra parte, entre los comentarios resaltan algunos de sus seguidores en donde señalan que les gusta verlo así, mucho más tranquilo y feliz e incluso aseguran que se ve muy bien a lado de Cazzu, quien presuntamente es su nueva novia pues aún no lo han confirmado públicamente pese a que se les ha visto juntos y muy enamorados.

Foto: Captura de pantalla

